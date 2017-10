Fiica ginecologului Cristurean a căzut de la etajul doi

O fetiță de doi ani a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul al doilea al blocului în care locuiește, situat pe strada Eliberării, din Constanța. Ieri dimineață, în jurul orei 9,30, Elena Antonia, fiica medicului ginecolog Viorel Cristurean, era acasă, împreună cu o verișoară de 16 ani. Părinții copilei erau plecați. La un moment dat, Elena a scăpat de sub supravegherea rudei sale și s-a cocoțat pe pervazul de la una dintre ferestre pentru a privi afară. S-a sprijinit de plasa instalată pe geamul termopan, care a cedat, astfel că micuța a căzut în gol, nimerind pe pământul din fața blocului. Martorii la incident au telefonat imediat la numărul de urgență 112, iar o ambulanță a transportat-o pe Elena Antonia la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru îngrijiri. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că fetița nu are fracturi sau traumatisme grave. Cu toate acestea, pentru a nu apărea complicații, cadrele medicale au decis să o interneze pentru 24 de ore. Polițiștii constănțeni au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele precise în care s-a produs evenimentul.