„Fiecare avocat îşi creează statutul şi prestigiul“

Interviu cu noul decan al Baroului Constanța:

„Fiecare avocat își creează statutul și prestigiul“

Avocatul Gabriel Grigore este, de aproape o lună, decan al Baroului Constanța. Chestiunile administrative par să nu îi creeze probleme majore și se concentrează pentru rezolvarea tuturor disfuncționalităților inerente baroului de pe litoral, care are nu mai puțin de 600 de membri. - Care au fost primele măsuri pe care le-ați luat în calitate de decan al Baroului Constanța? Prima măsură a fost să convoc ședința de consiliu, la care a fost ales prodecanul, respectiv doamna Sonia Geagiu, am rezolvat problemele curente care existau în ședința de consiliu, și am reușit să stabilim, de asemenea, societatea care va închiria spațiul cu destinația de restaurant. Alte probleme curente au fost cele legate de organizarea serviciului de asistență juridică, în sensul că vrem să implementăm și la Medgidia și la Mangalia sistemul electronic de selecție a avocaților care acordă asistență juridică obligatorie unei instanțe. - Care sunt problemele cu care se confruntă în prezent avocații și cum încercați să le rezolvați? - Eu cred că nu există probleme majore care să afecteze activitatea de zi cu zi a avocaților. Sunt probleme care nu depind de noi, ci mai mult de organizarea instanțelor, este vorba de completele de judecată care intră și nu intră la ora stabilită, dar din motive obiective, în sensul că durează mult ședințele de dimineață. În sensul acesta trebuie să iau legătura cu conducerea instanțelor, să mă duc la președinți, vicepreședinți, să iau un prim contact. Avocații s-au plâns de aceste întârzieri, trebuie să vedem în ce măsură pot fi rezolvate, ținând cont și de condițiile obiective. - Cum îi ajută Baroul pe avocații proaspăt intrați în branșă? - Noi nu putem să-i ajutăm decât cu organizarea conferințelor de stagiu pentru stagiari și chiar în ședința consiliului au fost aleși consilierii responsabili cu această activitate, astfel încât să reîncepem să organizăm și să desfășurăm acest învățământ special pentru stagiari. Acesta este singurul lucru pe care putem să-l facem. În al doilea rând, ușa noastră este oricând deschisă pentru rezolvarea problemelor lor. Mi s-a pus la un moment dat întrebarea: Ce facem noi astfel încât avocații stagiari să devină cunoscuți și așa mai departe… Nu e treaba noastră asta! Fiecare avocat, prin prestația zilnică la instanțe, își creează un anumit statut și prestigiu. Este o problemă care ține de fiecare. - Mai există probleme privind plata avocaților din oficiu? Chiar de curând s-a pus problema decontării oficiilor. Vreau să vă spun că stăm relativ bine, în sensul că acum câțiva ani decontarea întârzia și cu un an de zile, în prezent avem întârzieri privind deconturile de două luni de zile. Ceea ce este o situație acceptabilă. Prin eforturile domnului Ion Popescu (n.r. - fostul decan al Baroului Constanța), care a ținut „în priză”, ca să spun așa, relația cu instanțele. - Ce planuri aveți pentru acest nou mandat? În primul rând cea referitoare la înființarea acestui centru de pregătire profesională. Primul pas este să luăm legătura cu conducerea INPPA (Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților), să vedem care sunt căile de înființare a acestui centru la Constanța. În primul rând trebuie să conving colegi care să urmeze cursurile de formatori și să încercăm să punem pe picioare centrul acesta. Voi ține în continuare o strânsă legătură cu instanțele și voi încerca să rezolv cât mai eficient problemele administrative…