FETIŢE LĂSATE SINGURE ÎN MAŞINĂ, ÎN PARCAREA DE LA SUPERMARKET, cu cheile în contact. Una dintre ele a pornit motorul

1

teapa

Acest model de Skoda porneste doar daca in mod cumulativ sunt indeplinite urmatoarele conditii: AI CENTURA PUSA, APESI AMBREIAJUL SI INTORCI CHEIA in contact. Ma indoiesc ca acei copii au facut CUMULATIV toate aceste lucruri, poti insa sa aprinzi din cheie farurile si consumatorii gen aer, radio, bord, din contact si atat. In plus de atat, se vede din poza ca oglinzile laterale sunt inchise, semn ca motorul este oprit, se deschideau automat daca se pornea motorul. TEAPA