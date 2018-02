FETIŢA UNUI POMPIER ARE NEVOIE DE AJUTOR! La numai 3 ani, Hanna se luptă cu o boală nemiloasă

FETIȚA UNUI POMPIER ARE NEVOIE DE AJUTOR! La numai 3 ani, Hanna se luptă cu o boală nemiloasă

Ştire online publicată Luni, 19 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Copila, pe nume Hanna, este fiica unui pompier care lucrează în cadrul ISU Arad și, recent, a fost diagnosticată cu Tumora Wilms gradul 4, cu multiple metastaze pulmonare!În data de 14 februarie, copila a început tratamentul cu citostatice, urmând ca în data de 04.05.2018 să fie supusa unei intervenții chirurgicale la Clinica Universitară din Szeged! Costul acesteia ajunge la 30.000 de euro, bani pe care familia nu îi are.Iată mesajul care circulă pe Facebook:” APEL CATRE SUFLETE DE MAME, BUNICI, FEMEI MMTCG , CATRE PARINTI!De 30 minute de cand am primit aceasta veste, nu ma pot opri din plans. Nu ma pot gandi doar la parintii acestui copil caruia i-a fost furata pentru o perioada lunga de timp, sansa de a alerga afara, de a bate mingea langa alti copii.Este vorba de HANNA, o fetita de doar 3 anisori care in aceste momente se LUPTA SA TRAIASCA! Cancerul care i-a napadit corpusorul plapand nu ii mai da voie sa fie COPIL.I-a furat luminita aceea jucausa atat de frumoasa din ochii fiecarui copil din lumea asta!Fetita a fost diagnosticata cu Tumora Wilms gradul 4, cu multiple metastaze pulmonare!In data de 14.02 fetita a inceput tratamentul cu citostatice, urmand ca in data de 04.05.2018 sa fie supusa unei interventii chirurgicale la Clinica Universitara din Szeged!COSTUL INTERVENTIEI ESTE INTRE 28.000-30.000 EURO, BANI PE CARE NU II DETINE FAMILIA, PENTRU CA NU CRED CA E CINEVA IN LUMEA ASTA CARE SA STRANGA BANI PENTRU PROPRIUL COPIL CARE AR PUTEA AVEA CANCER!E o veste care a daramat intreaga familie si comunitate din care fac parte parintii fetitei. In Arad se strang deja banuti in toate Structurile ISU, unde tatal fetitei lucreaza ca si pompier. Stiu ca si el a salvat multe vieti de copii!SPERANTA HANNEI SUNTEM NOI! VA ROG SA NE MOBILIZAM! VA ROG DIN SUFLET SA AJUTATI CU MACAR 5 LEI! INSEAMNA ENORM PENTRU ACEST COPIL!ATAT MAI POT SPUNE; VA ROG SI MA ROG LUI DUMNEZEU CA ACEST PUI SA AJUNGA SA NE TRIMITA POZE IN CARE RADE FERICITA PESTE 20 DE ANI!CONTUL TATALUI HANNEI :Cod IBAN RO77RZBR0000060009639352 deschis la Raiffeisen Bank pe numele Detari Csaba”.sursa: banatuldeazi.ro