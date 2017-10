„Fetiţa pe care am crescut-o mi-a fost smulsă din braţe!”

Asistent maternal în lacrimi:

„Fetița pe care am crescut-o mi-a fost smulsă din brațe!”

Membrii familiei Radu din Constanța erau, ieri, în lacrimi. Nicoleta, fetița de doi ani și trei luni pe care au crescut-o de la vârsta de o lună le-a fost luată, pentru a fi dată unei alte familii, spre adopție. Și asta deși asistenta maternală care a crescut-o pe fetiță și-a exprimat intenția să o adopte și, potrivit legii, ar fi trebuit să aibă întâietate!„Sunt asistent maternal din 1998, sunt una dintre primele asistente maternale din Constanța, am avut 12 copii în grijă până în prezent și nu a fost nicio problemă, cu niciunul dintre ei. Am colaborat foarte bine cu Protecția Copilului Constanța, am mai adoptat un copil, acum în vârstă de aproape 10 ani, motiv pentru care nu înțeleg de ce am fost pusă, acum, în această situație!”, și-a început povestea Rodica Radu, privind plângând spre jucăriile lăsate în urmă de copila ce i-a fost luată din brațe, ieri dimineață.„Încă de când ne-a fost încredințată, în plasament, la vârsta de o lună, ne-am exprimat intenția să o adoptăm. Ni s-a spus să așteptăm până va fi declarată adoptabilă, cum era și normal, cum impune și legea. Căci, potrivit legii, rudele până la gradul IV și asistentul maternal au întâietate în adoptarea unui copil. Și am așteptat. Dar nu am fost anunțați nimic! În primăvara anului trecut ne-au anunțat că urmează să demareze. După câteva luni după ce fetița a devenit adoptabilă am aflat acest aspect, abia în ianuarie 2014 am aflat că instanța se pronunțase din noiembrie 2013, că dosarul ei a plecat deja la București, la Oficiul Român de Adopții și că există o listă cu zece familii adoptabile. Am aflat întâmplător, când am fost chemată cu fetița la psiholog, la direcție. Și asta deși am tot întrebat, de-a lungul timpului, dacă a devenit adoptabilă, pentru a-mi obține atestatul și a depune dosarul. Au plecat atâția copii de la mine, inclusiv în ianuarie anul acesta a plecat un băiețel, iar în cazul lui am primit notificare, acasă, în momentul în care a ieșit hotărârea judecătorească prin care copilul a fost declarat adoptabil și mi se cerea să precizez dacă doresc să îl adopt sau nu. De ce în cazul Nicoletei nu am primit nimic, nicio notificare, de ce nu au avut nevoie de o declarație similară din partea mea? Căci pe Nicoleta vreau să o adopt!”, a continuat femeia.Deși a mers în mai multe rânduri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, femeia spune că nu a primit un răspuns lămuritor. Ba din contră. „Mi s-a vorbit urât. Inclusiv pentru astăzi (n.r. ieri), când am întrebat de ce să aduc și fetița, mi s-a răspuns: «Pentru că așa vreau eu!», de către angajata de la Biroul de Adopții. Nu zic, îmi asum și partea mea de vină, dar puteau să mă anunțe din timp, să-mi spună că lucrurile se mișcă foarte repede și făceam toate actele. Căci, din momentul în care m-au anunțat, eu am întocmit dosarul și l-am depus. Dar mi s-a spus că este prea târziu…”, a adăugat femeia. Lângă Rodica Radu, Cristi, băiețelul de aproape 10 ani, de asemenea adoptat, și Mihaela, fata ei de 24 ani, au de asemenea ochii în lacrimi; la fel și bunicul, care nu înțelege de ce direcția a decis să le ia copila, deși avea toate condițiile la ei în casă! „Ne-a fost luată, nici nu am apucat să ne luăm rămas bun. Nu are cu ea nici măcar jucăria preferată sau măcar o jucărie pe care să o știe, cu care vrea să se joace sau să doarmă”, a adăugat constănțeanca. „Eu mă tot gândesc dacă ea este bine acolo. Nu voia să plece, am dus-o plângând de aici”, regretă femeia.L-am contactat pe Petre Dinică, directorul executiv al DGASPC Constanța, care a declarat pentru „Cuget Liber” că au fost respectați toți pașii legali pentru încredințarea spre adopție a micuței Nicoleta, spre deosebire de ceea ce reclamă asistentul maternal. „Bineînțeles, există o serie de proceduri. Iar atunci când ajungi în instanță cu dosarul pentru adopție, se verifică dacă aceste proceduri au fost parcurse, iar în caz contrar, trimit dosarul înapoi. În acest caz, au fost îndepliniți toți pașii, legal, drept concluzie și fetița a fost încredințată, astăzi (n.r. ieri) spre adopție, urmând o perioadă de trei luni de acomodare practică cu familia adoptatoare”, a explicat Petre Dinică.În ceea ce privește motivele pentru care asistenta maternală și familia acesteia nu au reușit să adopte copila pe care au crescut-o, directorul DGASPC Constanța a invocat faptul că actele nu au fost depuse din vreme. „Li s-a comunicat, încă de când s-a depus dosarul la instanță, că fetița urmează să fie declarată adoptabilă. Să fim sinceri, se știe că în proporție de 99% din cazurile ajunse în instanță, copiii sunt declarați adoptabili. S-a comunicat, de asemenea, că au preemțiunea de a-și exprima intenția de a-l adopta sau nu. Au zis că doresc să-l adopte după care au fost contactați și li s-a comunicat ce acte sunt necesare pentru procesul de adopție. Trebuie să menționez, de asemenea, că familia respectivă a mai adoptat un copil, deci cunoșteau procedura. Dar, deși au avut la dispoziție șapte luni pentru a obține atestatul și a depune dosarul, nu au făcut-o. Procesul și-a continuat drumul, nu se poate să-l întrerupem pentru că asistenta maternală nu a finalizat dosarul. Motiv pentru care, s-a trimis dosarul către Oficiul de Adopții, și din acel moment au întâietate familiile care au atestatul de familii adoptatoare obținut. Avem termene foarte scurte, pe care trebuie să le respectăm”, a subliniat directorul Dinică. E drept, a adăugat acesta, familia Radu a depus dosarul pentru adopție, dar prea târziu și incomplet.În continuare, familia Radu intenționează să se atace decizia pe cale legală. Mai au la dispoziție trei luni, până când va fi emisă o decizie definitivă și irevocabilă pentru adopția Nicoletei de către noua familie și speră ca până atunci să-i convingă pe judecători că birocrația nu ar trebui să stea în calea fericirii unui copil.