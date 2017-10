Fetiţă intoxicată cu diluant

Fetiță intoxicată cu diluant

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O fetiță de un an și șapte luni din comuna Tuzla a fost transportată, în urmă cu două zile, la unitatea de primire a urgențelor pediatrice din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța, după ce a băut o substanță toxică. Polițiștii din Tuzla ne-au declarat că, marți, micuța Bianca Maria era acasă împreună cu bunica sa. În timp ce bătrâna se ocupa de treburile gospodărești, copilul, aflat într-una dintre camerele casei, a desfăcut un recipient cu diluant, pe care l-a găsit sub pat, și a băut din el. În scurt timp, fetiței i s-a făcut rău. Când a intrat în casă bunica a găsit recipientul cu lichid toxic desfăcut și răsturnat, iar pe nepoțica sa plângând. Femeia a luat copilul și l-a dus imediat la dispensarul din localitate. După acordarea primului ajutor, micuța a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații suplimentare, nefiind necesară, însă, internarea ei.O fetiță de un an și șapte luni din comuna Tuzla a fost transportată, în urmă cu două zile, la unitatea de primire a urgențelor pediatrice din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța, după ce a băut o substanță toxică. Polițiștii din Tuzla ne-au declarat că, marți, micuța Bianca Maria era acasă împreună cu bunica sa. În timp ce bătrâna se ocupa de treburile gospodărești, copilul, aflat într-una dintre camerele casei, a desfăcut un recipient cu diluant, pe care l-a găsit sub pat, și a băut din el. În scurt timp, fetiței i s-a făcut rău. Când a intrat în casă bunica a găsit recipientul cu lichid toxic desfăcut și răsturnat, iar pe nepoțica sa plângând. Femeia a luat copilul și l-a dus imediat la dispensarul din localitate. După acordarea primului ajutor, micuța a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații suplimentare, nefiind necesară, însă, internarea ei.