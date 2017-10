Fetiţă de un an şi jumătate, moartă după ce a băut motorină

Fetiță de un an și jumătate, moartă după ce a băut motorină

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O fetiță în vârstă de un an și jumătate, din Mehedinți, a murit la Spitalul Județean din Craiova după ce, în urmă cu două săptămâni, a băut motorină.Fetița, însetată din cauza caniculei, a băut dintr-o sticlă cu motorină uitată la vedere de unchiul ei.Tatăl a povestit, scrie realitatea.net, că micuța a pierdut bătălia cu viața: „Fetița mea a fost lăsată nesupraveghetă de fost soție, iar inimioara ei a încetat să mai bată duminică dimineața. Eu nu voi lăsa lucrurile așa și vreau să se facă dreptate. O să depun plângere la Poliție pentru neglijență. Medicii mi-au spus de la început că are șanse minime de supraviețuire”.Medicii din cadrul Spitalului Județean din Craiova au declarat că fetița de un an și jumătate a fost internată pe data de 14 iulie la Secția de Terapie Intensivă, în stare gravă. Potrivit adevarul.ro, a fost diagnosticată cu pneumonie chimică și insuficiență respiratorie severă. A făcut stop cardio-respirator și a decedat.