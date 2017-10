Fetiţă de un an rănită într-un accident rutier

Fetiță de un an rănită într-un accident rutier

O tânără de 29 de an și o fetiță de un an au fost rănite într-un accident rutier care s-a petrecut în Constanța, în zona Spitalului Municipal.Polițiștii de la Rutieră spun că, aseară, în jurul orei 18, Cornel Ciolacu, de 26 de ani, din Năvodari, care conducea un autoturism marca Opel, pe bulevardul Ferdinand, dinspre Gară spre Miga, în dreptul Spitalului Municipal, a efectuat viraj la stânga peste marcajul continuu, intrând în coliziune cu un autoturism marca Dacia, condus din sens opus de Dumitru Ciolacu, de 41 de ani.Accidentul s-a soldat cu rănirea fiicei de doar un an a șoferului primului autoturism, și a pasagerei Sevila Ali, de 29 de ani.