Fetita de 9 ani, dispărută de acasă, a fost găsită după două zile

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Maria, fetița de 9 ani din Galați dispărută de două zile, a fost găsită în viață. Timp de aproape 10 ore, peste 100 de oameni au luat la pas comuna Scânteiești.Ultima oară, fetița fusese văzută de tatăl ei în curte, joi seara, când a plecat la serviciu. Vineri dimineața, acesta a sesizat poliția.Peste 100 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au fost pe urmele Anei Maria. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu ea. Tatăl a stat ca pe ghimpi până când polițiștii i-au dat vestea cea bună - Ana Maria este în viață și în afara oricărui pericol.Fetița se află acum în custodia poliției și este în stare bună.Ana Maria a fost găsită acasă la un localnic. Acesta este audiat acum la poliție.„Eu am rămas la serviciu, pe urmă dimineață când m-am dus nu mai era. Eu am căutat-o, am căutat-o la copii cu care se mai juca. Nu era”, spune Constandache Nicu, tatăl fetei.Ana Maria mai are încă doi frați și două surori. Tatăl își crește singur copiii după ce mama i-a abandonat.