Fetiţă de 10 ani, abuzată sexual de vecinul de bloc. Violatorul este logodit şi are un copil

1

Dar ma-sa fetei ce facea ?

Dar mama fetei in acest timp ce facea ? Nu si-a dat seama ? O fetita de 10 ani inca are nevoie de ajutorul mamei cand se spala etc....Eu propun sa ii faca un consul psihologic si mamei! Pentru toate examenele se da concurs psihologic numai pentru cele care fac copii, nu ! De asta ies delicventi si inadaptati sociali ! Plus ca si mama e autorul moral, ar trebui sa raspunda in fata legii...Nu poate fi numita mama daca nu ii pasa unde lipseste fiica de 10 ani !!!!