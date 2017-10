Fetiţă arsă de vie, după ce o rulotă a luat foc în trafic. Incendiul a fost urmat de o explozie

Fetiță arsă de vie, după ce o rulotă a luat foc în trafic. Incendiul a fost urmat de o explozie

S-a terminat o săptămână de coșmar, în cadrul căreia două familii au avut parte de adevărate tragedii. După ce joi, 31 august, o femeie și fiica acesteia au murit carbonizate în propria locuință, un alt scenariu horror a avut loc duminică seară.O fetiță, în vârstă de șase ani, a murit arsă de vie, după ce rulota în care se afla alături de fratele și părinții ei a luat foc în mers, incendiul fiind urmat de o explozie.Nefericitul eveniment a avut loc în ultima zi a week-end-ului, când familia venită din București la malul mării, cu autorulota, se deplasa pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța. Din cauze ce au rămas încă necunoscute, până în prezent, autovehiculul a fost cuprins de flăcări, în timp mersului.Bărbatul aflat la volan a oprit autorulota și a ieșit cu hainele în flăcări, alături de soția și fiul celor doi, în vârstă de șapte ani.La scurt timp, flăcările au cuprins autorulota, în care a rămas fetița, în vârstă de șase ani. Incendiul devastator a alimentat cu rapiditate explozia unei butelii aflate în autovehicul, astfel că micuța nu a avut nicio șansă. Martorii au încercat în zadar să intervină cu găleți cu apă, incendiul fiind mult prea puternic. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar și ambulanțe SMURD și SAJ Constanța.„Cei doi adulți au fost internați în secția Terapie Intensivă. Bărbatul a fost intubat, fiind în stare foarte gravă, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului. Femeia are arsuri pe 25% din suprafața corpului, este conștientă, stabilă, iar copilul în vârstă de șapte ani nu a necesitat internare întrucât starea de sănătate nu i-a fost pusă în pericol. În cursul zilei de ieri, cei doi adulți au fost transferați la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar Arseni» din București”, a precizat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța.Cauzele incendiului au rămas încă un mister, urmând ca anchetatorii să stabilească cum s-a produs tragedia.„În cazul incendiului de pe bulevardul Mamaia s-a deschis un dosar penal în vederea stabilirii întregului complex de împrejurări în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Vă reamintim că joi, 31 august, o femeie și fiica acesteia, în vârstă de doar un an și jumătate, au murit carbonizate în timp ce dormeau. Incendiul a izbucnit la un apartament situat în cartierul Km 4-5. În casă se mai afla o altă fetiță a femeii, în vârstă de patru ani, care a avut norocul de a fi salvată în ultimul moment de un vecin de bloc. Tatăl copiilor a primit cumplita veste în străinătate, acolo unde muncește pentru a-și întreține familia.