Fete din Constanţa, printre care şi minore, drogate şi obligate să se prostitueze. 15 proxeneţi, reţinuţi

Fete din Constanța, printre care și minore, drogate și obligate să se prostitueze. 15 proxeneți, reținuți

Potrivit procurorilor, din luna decembrie 2015 până în prezent, inculpații au derulat, pe raza municipiilor București, Craiova, Constanța, Sibiu și Cluj Napoca, activități de recrutare, transportare, adăpostire, transferare și primire, în scopul exploatării sexuale a mai multor persoane de sex feminin, minore și majore, prin constrângere fizică și psihică, prin utilizarea de violențe fizice și verbale și profitând de vădita stare de vulnerabilitate a victimelor.Fetele erau supravegheate permanent, dar și drogate constant. Florin Bănuț, zis „Bătrânu”, strângea banii după ce constrângea victimele să se prostitueze. În ceea ce privește rolurile membrilor grupării infracționale, din probele administrate a rezultat că inculpatul Vîlcu Viorel – Ionuț, în calitate de lider al grupului, a coordonat întreaga activitate infracțională rolul acestuia constând în exercitarea de acte de violență asupra persoanelor exploatate sexual și de procurare a substanțelor psihoactive pe care le-a oferit spre consum persoanelor exploatate sexual.Deși inițial, persoanele vătămate au practicat prostituția fără ca asupra lor să se exercite acte de amenințare sau violențe, pe parcurs inculpatul Vîlcu Viorel - Ionuț a exercitat acte de violență fizică și amenințări. Acest comportament violent al inculpatului a fost manifestat și cu privire la membrii grupării infracționale Astfel, inculpatul Vîlcu Viorel - Ionuț a exercitat acte de violență și asupra inculpatului Pastramă Mihai – Gabriel, cu scopul de a-l determina să nu părăsească locuința din mun. Cluj-Napoca. Inculpata Neacșu Mădălina – Analisa, sub coordonarea inculpatului Vîlcu Viorel - Ionuț, a recrutat și transportat persoanele de sex feminin exploatate sexual, minore și majore, a postat anunțuri pe site-urile de socializare și a închiriat apartamentele folosite la practicarea prostituției unde au fost adăpostite persoanele exploatate sexual. De asemenea, inculpata obținut sume de bani din practicarea prostituției.Inculpatul Opriș Marian – Mihăiță a desfășurat activități de recrutare a persoanelor exploatate sexual și obținut sume de bani din practicarea prostituției. În vederea comiterii activităților infracționale, inculpatul a creat relații cu persoane capabile de a racola tinere. Astfel, inculpații Gheorghiță Mihai și Pastramă Mihai – Gabriel au avut sarcina de a racola persoane de sex feminin dispuse să practice prostituția, cei doi având roluri bine stabilite.Astfel, inculpatul Gheorghiță Mihai avea rolul de a aborda persoanele de sex feminin dispuse să practice prostituția, iar inculpatul Pastramă Mihai – Gabriel avea rolul de lover boy. După ce intrau în anturajul inculpaților Pastramă Mihai – Gabriel și Gheorghiță Mihai, persoanelor de sex feminin, indiferent că erau minore sau majore, li se oferea perspectiva câștigării unor sume importante de bani din practicarea prostituției în măsura în care această activitate era realizată sub coordonarea inculpatului Vîlcu Viorel - Ionuț.Inculpatul Tudor Gheorghe zis unchiul Gheorghe, a fost folosit de către inculpatul Vîlcu Viorel - Ionuț ca element de presiune asupra persoanelor exploatate sexual. De asemenea, în mod constant, sume de bani din practicarea prostituției i-au fost transferate inculpatului Tudor Gheorghe, care era și un sfătuitor al inculpaților Vîlcu Viorel - Ionuț și Neacșu Mădălina Analisa.Inculpatul Zaharia Petrișor a adus aportul la gruparea infracțională prin intermediul unei persoane de sex feminin care desfășura activități de prostituție, și pe care inculpatul a plasat-o în locațiile în care își desfășurau activitatea persoanele exploatate sexual de către inculpatul Vîlcu Viorel - Ionuț.Inculpatul Chirilă Ștefan – Gabriel a avut rolul de a supraveghea activitatea de exploatare sexuală a persoanelor, de a exercita acte de violență asupra persoanelor vătămate. În condițiile în care inculpatul Pastramă Mihai – Gabriel a părăsit locațiile în care erau exploatate sexual persoanele de sex feminin, inculpatul Vîlcu Viorel - Ionuț l-a impus pe inculpatul Chirilă Ștefan – Gabriel ca iubit al unei minore pentru a crea o dependență a acesteia de gruparea infracțională.Inculpatul Stamate Cristian a adus aportul la gruparea infracțională prin recrutarea unei minore, concubina inculpatului. Scopul inculpatului Stamate Cristian a fost acela de a obține sume de bani necesare cumpărării de droguri.Inculpații Czapa Andrei – Mircea și Smedoiu Ionela – Andreea au sprijinit grupul infracțional organizat prin plasarea sub autoritatea inculpatului Vîlcu Viorel - Ionuț a unor martore și persoane vătămate.Inculpații Ivan Marian și Cristea Vasilica au avut rolul de a primi spre creștere, în schimbul unor sume de bani, copiii a două persoane vătămate, activitatea de exploatare sexuală desfășurată de către grupul infracțional fiind înlesnită prin scoaterea din zona de preocupării a persoanelor vătămate a activităților de creștere și educare a minorilor.Inculpata Gherghe Aurelia a acceptat situația traficării fiicei sale de către membrii grupului și i-a îndemnat pe aceștia să continue activitatea de exploatare sexuală a fiicei sale minore. Activitatea inculpatei Gherghe Aurelia a fost determinată de interesul obținerii unor sume de bani rezultat în urma practicării prostituției.Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale. La acțiune au participat și luptătorilor din cadrul Batalionului Special de Intervenție a Jandarmeriei Române și D.G.A.S.P.C.- Sectorul 1 București.