Feriţi-vă de incendii!

Feriți-vă de incendii!

Pentru evitarea producerii unor evenimente neplăcute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, prin Serviciul de Prevenire a Incendiilor, face câteva recomandări atât administratorilor unităților de agrement de pe litoral, cât și turiștilor aflați în vacanță la malul mării. Potivit purtătorului de cuvânt al ISU „Dobrogea“ al județului Constanța, lt.col. Andrei Gabriel Niculae, recomandările pentru turiști ar fi următoarele: „la cazarea în hotel (vilă, pensiune etc) solicitați de la recepție/administrator informații referitoare la măsurile de prevenire a incendiilor, a modului de comportare și de anunțare în timp util, în caz de incendiu, precum și a asigurării salvării în condiții de siguranță pe căile de evacuare; în camerele de cazare este interzisă utilizarea aparatelor electrice neomologate sau care prezintă defecțiuni; în campinguri, focurile în spațiu deschis pot fi aprinse doar în locuri special amenajate”. Pe de altă parte, administratorii unităților de agrement trebuie să verifice mijloacele de primă intervenție din dotare (stingătoare, hidranți de incendiu etc) sub aspectul cantității, integrității și funcționalității lor în parametri optimi; organizarea și efectuarea de instruiri și exerciții în scopul verificării modului de acțiune în caz de incendiu a salariaților; verificarea instalațiilor utilitare (îndeosebi a celor electrice, de preparare a hranei, încălzire, de paratrăsnet etc) pentru înlăturarea eventualelor defecțiuni și improvizații; deblocarea căilor de evacuare și asigurarea funcționalității instalațiilor electrice de iluminat și siguranță; marcarea clară și vizibilă a căilor de evacuare, verificarea existenței în fiecare cameră de hotel a planurilor de evacuare a persoanelor și a instrucțiunilor de comportare în caz de incendiu, pentru turiști.