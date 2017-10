Fenomen periculos pe şoselele Constanţei

Fenomen periculos pe șoselele Constanței

Mașina înmatriculată în Bulgaria, iar permisul auto falsificat în Turcia - iată noul fenomen care ia naștere în sudul județului Constanța.Din păcate pentru constănțenii mai puțin studioși, încântați de perspectiva obținerii actului auto rapid și ieftin, polițiștii susțin că falsurile sunt grosolane și ușor de depistat.După ani de zile în care au scăpat de taxele și impozitele exorbitante impuse de statul român prin înmatricularea mașinilor în Bulgaria, constănțenii care s-au dovedit mai puțin norocoși în obținerea permisului auto au găsit o „salvare” și pentru acest aspect: își cumpără actul, falsificat, din Turcia.De la începutul acestui an, săptămânal, polițiștii de la Garda de Coastă au depistat câte un șofer care, în momentul în care le-au fost cerute actele, le-au înmânat încrezători falsurile. „Toți cei de-pistați au declarat că au achi-ziționat actele falsificate din Turcia. Sunt persoane needucate, care au mărturisit că au preferat această variantă. Au plătit între 300 și 600 de dolari pentru actul falsificat, cel mai probabil prețul fiind stabilit în funcție de calitatea produsului final. Dar în toate cazurile a fost vorba de falsuri grosolane, vizibile cu ochiul liber. Practic, falsuri făcute «pe genunchi», am putea spune. Pe permisele auto au fost puse alte fotografii și schimbate datele de identitate, dar modificările au fost ușor de depistat cu metodele specifice folosite”, au declarat polițiștii de la Garda de Coastă Constanța.Oamenii legii au adăugat că au depistat cazurile respective în momentul efectuării unor controale de rutină. Toți cei depistați sunt locuitori din Mangalia, sunt de etnie turcă și nu au avut niciodată un permis auto eliberat de statul român.„Am luat legătura cu autoritățile din Turcia“Comisarul șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, ne-a declarat că și polițiștii din subordinea sa au depistat, de asemenea, câțiva șoferi cu astfel de falsuri, astfel că fenomenul este în atenția lor. „Avem problema în studiu, dar este de durată. Nu putem afirma că este vorba de falsuri până când nu avem o expertiză în acest sens. În plus, s-a luat legătura și cu autoritățile din Turcia, pentru a se face verificări dacă într-adevăr persoanelor depistate le-au fost eliberate documentele respective, dar și în ceea ce privește suspiciunile de fals”, a afirmat ofițerul de poliție.De altfel, cms. șef Dancu a subliniat că, până de curând, se confruntau cu același fenomen, dar țara de proveniență a permiselor auto era Bulgaria.Suspiciuni de fals ajunse la Serviciul de Permise AutoÎn altă ordine de idei, comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța, a arătat că, anual, aproximativ 200 de constănțeni se prezintă la instituție pentru a solicita preschimbarea permisului auto obținut peste hotare într-un act similar, românesc. „Conform legislației, orice persoană are dreptul să obțină un permis de conducere în statul unde are reședința. Astfel, dacă locuiește cel puțin șase luni peste hotare, poate solicita permisul auto. Dar, la întoarcerea în țară, cu domiciliul sau reședința, este obligată să solicite un permis auto românesc, indiferent de statul care i l-a eliberat. Noi facem verificări și transmitem reprezentanților ambasa-dei statului respectiv confirmarea că permisul auto este valabil. În aproximativ 2% dintre cazuri nu se confirmă valabilitatea, caz în care sesizăm Poliția cu privire la suspiciune de fals și uz de fals”, a afirmat cms. șef Tecău.În plasa polițiștilorUltimul constănțean căzut în plasa polițiștilor, având asupra lui un permis auto fals este Ghiulaidin Gafar, de 36 de ani, din Mangalia. Potrivit polițiștilor, bărbatul a fost surprins în trafic, în timp ce conducea o mașină Afla Romeo, înmatriculată în Bulgaria. În momentul verificării actelor, oamenii legii au descoperit per-misul falsificat. Șoferul a mărturisit că l-a cumpărat de la o cunoștință din Istanbul și a plătit pentru el 600 de dolari.