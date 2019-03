Fenomen îngrijorător la Constanţa. Din ce în ce mai mulţi tineri, drogaţi, la volan

Fenomen îngrijorător la Constanța. Din ce în ce mai mulți tineri, drogați, la volan

Mai multe cazuri de tineri care s-au urcat la volan drogați au fost înregistrate în municipiul Constanța, în ultima perioadă. Cel mai recent este de săptămâna trecută, când un tânăr de 25 de ani, din Năvodari, a fost tras pe dreapta de polițiști și, în urma analizelor, a reieșit că era și beat și consumase și cocaină înainte de a se urca la volan.







Astfel, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Constanța au organizat, în week-end, o acțiune pe linia depistării conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psiho-active. Cu acest prilej, în numai câteva ore, au fost constatate cinci infracțiuni. Este vorba despre doi șoferi depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice, doi sub influența substanțelor psiho-active, dar și unul fără permis de conducere. De asemenea, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, au fost reținute două permise de conducere și au fost retrase un certificat de înmatriculare și o serie de plăcuțe de înmatriculare.







„În noapte de vineri spre sâmbătă, 15-16 martie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul în urma testării cu aparatul etilotest fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, în jurul orei 00.15, polițiștii constănțeni au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care conducea un autoturism pe o stradă din municipiul Constanța. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Iar în jurul orei 1.00, polițiștii au depistat un tânăr de 22 de ani care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența unor substanțe psiho-active. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală”, a declarat subinspector de poliție Andreea Munteanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.