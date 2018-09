Fenomen grav, la Constanţa. Zeci de şoferi băuţi, prinşi la volan

Fenomen grav, la Constanța. Zeci de șoferi băuți, prinși la volan

Polițiștii rutieri au avut un week-end plin, în județul Constanța. Se pare că, în ciuda amenzilor foarte mari, a riscului de a te alege cu dosar penal, dar mai ales de a provoca un accident grav, mulți șoferi încă se mai urcă la volan după ce au consumat alcool.Sâmbătă, 22 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 33 de ani, care a condus autoturism, pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost dus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Câteva ore mai târziu, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un alt bărbat, tot de 33 de ani, care conducea un autoturism pe strada Teilor din Năvodari, fiind băut.În aceeași zi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au prins un tânăr de 28 de ani, conducând un autoturism pe strada Căpitan Dobrilă Eugeniu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Iar, la Cobadin, un alt bărbat s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Duminică, 23 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un tânăr în vârstă de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Iar, la Cogealac, polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Colegeala au oprit în trafic un tânăr care conducea, pe Dj 226A, un autoturism neînmatriculat, iar el nu avea permis pentru nicio categorie de autovehicule. Și la Lumina, a fost prins la volan un băiat de 24 de ani, fără permis.Iar polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat, conducând pe DN 39, un bărbat în vârstă de 54 de ani, care consumase băuturi alcoolice, și, în stațiunea Mamaia, un bărbat de 32 de ani și el beat. Și pentru ca lista să fie completă, un alt bărbat de 22 de ani a fost prins de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța, pe strada Zorelelor din municipiu, la volanul unui autoturism, deși era sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, la Medgidia, un tânăr de 24 de ani nu a scăpat de polițiști, care l-au pus să sufle în fiolă și apoi l-au condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Toți șoferii prinși băuți s-au ales cu dosare penale, dar și cu permisul suspendat pe o perioadă de minimum 30 de zile.