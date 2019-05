Femeie moartă, găsită pe plaja din Mamaia

Persoana posibil inecata pe plaja in zona Hotel Vega, Statiunea Mamaia.Echipele de interventie au fost solicitate in urma cu putin timp in statiunea Mamaia, unde se pare ca s-ar fi inecat o persoana.Update. In stațiunea Mamaia intervine o resursă medicală respectiv o ambulanță terapie intensivă mobilă SMURD C. Persoana a fost găsită pe plajă.Update. Medicii au constatat decesul persoanei. Este vorba despre o femeie neidentificată la momentul intervenției.