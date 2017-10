Femeie lovită pe trecerea de pietoni de la Maritimo

1

trecere

oare nimanui nu i se pare anormal ca trecerile de pieton sunt chiar in sensul giratoriu??? accidentul nu ma mira deloc..si vinovat nu e numai soferul dar si cei care au trasat traficul acolo...soferul unde sa se uita? in stanga lui sa vada cand intra in sens?in stanga lui sa se asigura ca cel ce vine din dreapta ii da prioritate sau in fata lui sa vada dc nu trece nimeni pe trecere??