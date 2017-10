Femeie însărcinată şi copilul ei de 7 ani, loviţi pe trecerea de pietoni

Ieri dimineață, la Ovidiu

Femeie însărcinată și copilul ei de 7 ani, loviți pe trecerea de pietoni

O femeie în vârstă de 27 de ani, însărcinată în 28 de săptămâni, alături de băiețelul ei, de doar 7 ani, au fost răniți grav după ce un șofer i-a lovit pe trecerea pentru pietoni din fața primăriei din localitatea Ovidiu. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliției Rutiere Constanța, accidentul a avut loc ieri dimineață, la ora 7,30, pe DN 2A, în localitatea Ovidiu. Ionuț Smochină, de 21 de ani, care conducea un autoturism marca Dacia, cu numărul de înmatriculare CT-87-SMK, nu a acordat prioritate la trecerea pentru pietoni și a lovit în plin pe Mariana Cornea, de 27 de ani, însărcinată în 28 de săptămâni și Andrei Cornea, de 7 ani. Ambii au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu diverse traumatisme. Medicii au spus că, din fericire, fătul nu a fost afectat, dar femeia este ținută sub observație. Șoferul a rămas fără permis și i-au fost întocmite actele premergătoare în vederea întocmirii unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.