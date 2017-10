Femeie atacată în plină stradă

1

Nu ne facem bine

Ar trebui ca in cazul special in care se afla Romania,in sensul dominarii societatii de catre infractori, sa existe o lege clara in sprijinul dreptului la autoaparare.Cata vreme chiar si politistii sunt timorati sa traga sau sa aplice duritatea impotriva infractorilor,este grav. Ma mir ca infractorii nu au inceput sa foloseasca blindate si mitraliere de calibre mari,ca ar putea sa o faca in conditiile de blegeala de azi. Oricum,populatia clar nu mai crede in faptul ca ar avea sprijin de undeva,ea este cam parasita si decat oprimata,mintita.