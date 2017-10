Femeia operată pe creier căreia i-a căzut stativul peste faţă a murit

Femeia operată pe creier căreia i-a căzut stativul peste față a murit

Sâmbătă, 22 Martie 2014.

Femeia de 59 de ani operată pe creier căreia i-a căzut stativul cu perfuziile peste față la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a murit sâmbătă, fiica pacientei spunând că va da în judecată unitatea sanitară, transmite corespondentul MEDIAFAX.Iulia Ivăncescu, fiica femeii, a spus că a fost informată de la spital că mama ei a murit sâmbătă, în jurul orei 13.30."Eu am depus deja o plângere la Poliție, am înțeles că s-a deschs deja o anchetă, eu nu reușesc să primesc nicio informație până nu se închide ancheta. Îi cred pe ei vinovați, știu cum era mama înainte de operație și știu cum era după. Sistemul sanitar e jale la noi și încerc să fac tot posiblul ca să obțin dreptate pentru că nu e posibil ca un om să moară din cauza lor. Am încercat să depun plângere la Parchet, dar mi s-a spus că nu are rost, ancheta odată încheiată de Poliție dosarul va fi trimis la Parchet. Îi voi da în judecată. E o situație destul de sensibilă, până luni nu pot să facă autopsia și voi face oricum o contraexpertiză fiindcă eu nu am încredere în ei ", a declarat Iulia Ivăncescu.Conducerea Spitalului de Neurochirurgie din Iași susține că până la sosirea rezultatelor anchetei interne aflată în desfășurare nu se poate lua nicio măsură."Noi facem tot ce se poate pentru pacient, dacă s-a întâmplat un incident neplăcut noi îl regretăm. Este o comisie de anchetă în desfășurare pentru a afla ce s-a întâmplat acolo. Ancheta este în curs, se va vedea dacă este vorba de o deficiență de îngrijire, de protocol", a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie Iași, Marius Dabija, medic primar neurochirurg.Femeia de 59 de ani, Valentina Rusu, era în comă de gradul al IV-lea, după ce, în cursul nopții de duminică, în timp ce era internată într-un salon la ATI după o operație de creier, a tras, potrivit reprezentanților spitalului ieșean, de stativul pe care era așezată perfuzia și acesta i-ar fi căzut peste față, lovind-o la un ochi. Valentina Rusu fusese operată pe creier, în 13 martie, pentru a-i fi înlăturată o tumoare.La o zi după ce femeii i-a căzut stativul peste față, reprezentanții spitalului au informat-o pe fiica pacientei că aceasta făcuse un anevrism și ischemie cerebrală, iar luni, la o oră după vizita fiicei, a intrat în comă.Medicii și fiica femeii, Iulia Ivăncescu, declarau că post-operatoriu se observa o îmbunătățire în starea de sănătate a pacientei.În urma incidentului, fiica femeii a făcut plângere la Colegiul Medicilor și la Poliție, care au declanșat anchete, iar joi un medic legist a fost prezent la spital pentru a preleva probe."S-a deplasat ieri (n.r. - joi) un medic legist la unitatea medicală pentru a determina dacă rănile provocate de căderea stativului respectiv i-au înrăutățit femeii starea de sănătate. Așteptăm acum de la Institutul medico-legal expertiza pentru a continua ancheta", declara, vineri Anca Vîjiac, purtătorul de cuvântal Poliției Județene Iași.Reprezentanții Spitalului de Neurochirurgie din Iași spuneau că pacientei i-a fost făcută o tomografie pentru a se stabili dacă agravarea stării de sănătate are legătură cu faptul că i-a căzut stativul peste cap și susțineau că starea comatoasă în care se afla femeia se datora exclusiv evoluției post-operatorii."Starea actuală a pacientei nu are nicio legătură cu accidentul petrecut pe secție. Femeia are doar o vânătaie care nu influențează evoluția post-operatorie. În tomografie se vede clar că nu s-a întâmplat nimic după ce i-a căzut stativul peste față. Faptul că are fața umflată se datorează și intervenției la care a fost supusă pentru că sângele se retrage spre față. Accidentul s-a întâmplat pentru că pacienta a tras de firul perfuzorului. Eu știu că starea pacientei era gravă. Traumatismul acesta nu a băgat-o în comă. Dacă s-ar fi ajuns la comă din cauză că i-a căzut stativul peste față trebuia să i se fi format un hematom, ori pe tomografie nu se vede nimic în acest sens", declarat, miercuri Marius Dabija, medic primar neurochirurg.