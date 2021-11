Femei militar, la prima tragere. „Inima bate precum proiectilul care pleacă din tun”

Sergentul Raluca Enache a îndeplinit funcția de comandant de tun. Un an s-a pregătit împreună cu femeile din echipă pentru ziua tragerii reale. „A fost o experiență foarte frumoasă, cu toate că este o armă mai mult dedicată bărbaților, dar ne-am străduit cât de mult am putut, am fost serioase, am reușit să stăpânim emoțiile și să doborâm țintele. A fost puțină frică până la primul foc, apoi ne-am calmat și am reușit să facem o figură frumoasă”, a povestit Raluca.











Soldatul Elena Mihaela Asmarandei a fost servant 1 pe tunul 4 de calibrul 2x30 mm și spune că a avut emoții înaintea tragerii. De ce? „Pentru că am vrut să iasă foarte bine, să nu avem corecții”, a mărturisit, ea la finalul misiunii.









Soldatul Gabriela Suciu a îndeplinit funcția servant 5 pe tunul de calibrul 2x30 mm și a descris în câteva cuvinte prima ei misiune reală din carieră: „Tragerea din Poligonul Capu Midia fost importantă și a fost o experiență minunată. Sentimentele sunt puternice, iar inima bate precum proiectilul care pleacă din tun”, a relatat Gabriela.



Un alt militar care a făcut parte din echipa de fete pe tunul numărul 4 este Bianca Tomozei. A fost servant 2 în această misiune și spune că a fost momentul pentru care s-a pregătit când a devenit soldat în Armata României. „Cred că fiecare muncă trebuie să aibă un moment în care te testezi pe tine cam cât ai evoluat de la început până la un anumit punct", a declarat Bianca.







Pregătire în poligonul de la Capu Midia





Comandantul Batalionului 635 Apărare Antiaerienă „Precista” spune că anul acesta a venit la Capu Midia numai cu servanți proaspăt intrați în Armata României și pentru care tragerile din poligonul de la malul Mării Negre au fost botezul focului. „Am putut să vedem modul de pregătire, nu numai al femeilor militar, ci al întregii echipe. Este un corolar al pregătirii militarilor. După ce au învățat un an de zile, aici culeg rezultatele. Toamna se numără bobocii, nu? Și am numărat bombele, loviturile care și-au atins ținta. Și sunt multe”, a conchis locotenent-colonelul Ioan Pricop, comandantul Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista” din Bacău.









„Cât de bine s-au descurcat militarii pe terenul de instrucție vom afla la finalul celor două săptămâni de practică. Evaluatorii Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană «General de brigadă Ion Bungescu» vor trage linie și vor acorda calificative”, a explicat locotenent Anca Medrea, ofițer de informare și relații publice al Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”.







În perioada 1-12 noiembrie 2021, în Poligonul Complex de Trageri de la Capu Midia are loc seria a X-a de trageri, ultima din acest an, în care se instruiesc militari din cadrul Forțelor Terestre Române și militari din cadrul Forțelor Aeriene din Republica Moldova.





Sunt frumoase, inteligente și bine instruite pentru luptă. Cinci militari femei din cadrul Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista” din Bacău au demonstrat că sunt la fel de bune pe terenul de instrucție ca și colegii bărbați. Comandantul lor a avut încredere să formeze un echipaj exclusiv feminin pe unul dintre tunurile de calibrul 2x30 mm care a participat zilele trecute la un exercițiu desfășurat în Poligonul Complex de Trageri Capu Midia. Toate s-au aflat la prima tragere din carieră, iar la final au fost aplaudate de camarazi și de superiori.