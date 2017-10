„Felicitări, aţi câştigat 10.000 euro“! Escrocheria prin care puşcăriaşii vor să le ia banii constănţenilor

„Felicitări, ați câștigat 10.000 euro“! Escrocheria prin care pușcăriașii vor să le ia banii constănțenilor

„Felicitări, ați câștigat un premiu de 10.000 de euro oferit de compania Vodafone!” - veste pe care orice constănțean și-ar dori să o primească, în special acum, în preaj-ma sărbătorilor de iarnă. Pe acest aspect mizează și infractorii specializați în înșelăciuni prin telefon. Tocmai de aceea, în această perioadă și-au intensificat activitatea! Așa se face că, în cursul zilei de ieri, mai mulți angajați ai unei firme din Constanța au primit SMS-uri de la numărul de telefon 0784.643.950, în care se menționa că (surprinzător sau nu?!) fie-care a câștigat 10.000 de euro din partea unei companii de telefonie mobilă. „După ce eram anunțat că sunt câștigător, mi se indica să sun la un alt număr de telefon, respectiv la 0728. 619.054, pentru informații. Am sunat, de curiozitate, dar era căsuța vocală care mă anunța că «Abonatul nu poate fi contactat». Ulterior am aflat că mai mulți colegi au primit același mesaj. Hilar este un alt aspect: noi nu suntem clienți ai firmei de telefonie respectivă, de la care chipurile am primit premiile! Numerele de telefon au fost portate de câțiva ani, dar bineînțeles infractorii nu știu acest lucru!”, ne-a declarat Octavian, unul dintre constănțenii vizați de escrocii prin telefon. Aceștia nu sunt însă singurii care au primit astfel de mesaje. O altă persoană a primit un SMS identic, sâmbătă, 7 decembrie, de pe același număr de telefon, cu singura deosebire că numărul de telefon indicat pentru obținerea de informații era 0728.384.741. Anunțați Poliția dacă primiți astfel de mesaje! Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Constanța, în atenția cărora trebuie să ajungă aceste înșelăciuni telefonice, atrag atenția constănțenilor să nu cadă în plasa acestor escroci: să nu trimită coduri de reîncărcare electronică a cartelelor valorice, să nu ofere niciun fel de date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice sau SMS-urilor, indiferent de calitatea invocată de interlocutor. Investigațiile realizate până în prezent au evidențiat că în spatele acestor înșelăciuni, ca și în cazul deja celebrei metode „accidentul” se află deținuți încarcerați în diverse penitenciare din țară, ajutați de complici aflați în libertate.