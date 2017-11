Federaţia Sindicatelor din Penitenciare: Toader dezinformează. Au fost eliberaţi 1.200 deţinuţi, aproape dublu faţă de cât a anunţat

Federația Sindicatelor din Penitenciare: Toader dezinformează. Au fost eliberați 1.200 deținuți, aproape dublu față de cât a anunțat

"După ce șeful penitenciarelor recunoaștea că sunt extrem de multe erori la punerea în libertate pe baza Legii recursului compensatoriu, ministrul Justiției dezinformează Parlamentul, afirmând că, în prima lună de aplicare, au fost puși în libertate în plus un număr de 650 de detinuți, avansând cifra de 25.093 deținuți rămași în penitenciare. În realitate - conform site-ului ANP - în penitenciare sunt 24.464 deținuți. În concluzie, conform statisticii oficiale a ANP, de la punerea în aplicare a legii recursului compensatoriu au fost liberați în plus peste 1.200 de deținuți (aproape dublu față de cât a anunțat ministrul), urmând ca numărul celor liberați în plus să depășească în primul an de aplicare cifra de 8.000, conform estimărilor noastre", transmite Federația, într-un comunicat de presă.Sindicaliștii susțin că eliberările vor duce la creșterea criminalității.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, că în penitenciare sunt 25.093 de deținuți, cu 5.972 de deținuți peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe deținut, afirmând că în urma aplicării legii recursului compensatoriu au fost eliberați 650 de deținuți, scrie romaniatv.net