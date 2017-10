FBI, în alertă! Jihadiştii plănuiesc atacuri, azi. LISTA CU LOCURILE VIZATE

FBI, în alertă! Jihadiștii plănuiesc atacuri, azi. LISTA CU LOCURILE VIZATE

Duminică, 22 Noiembrie 2015.

Oficialii FBI au confirmat că iau în serios amenințarea ISIS cu privire la atacul de la Philips Arena din Atlanta, unde azi are loc Wrestling Survivor Series, informează presa americană. Membrii Anonymous au publicat o listă cu atentate care ar fi planificate de Statul Islamic, în 22 noiembrie, în mai multe părți ale lumii."FBI-ul este conștient de rapoartările legate de amenințarea teroristă, care include evenimentele din Atlanta, Georgia. Luăm în serios toate amenințările, nu avem informații specifice sau credibile despre un atac în acest moment. Avem, totuși, notificări și vom continua să colaborăm cu partenerii noștrii de drept și cei din sectorul privat pentru a ne păstra comunitatea în siguranță ", a comunicat agenția, pentru Channel 2 Action News.Anonymous a anunțat sâmbătă că a descoperit informatii despre atacurile plănuite de ISIS în Paris, precum și în Statele Unite și alte colțuri ale lumii.- Evenimentele de la Paris- Wrestling Survivor Series, Atlanta- Concert al trupei Five Finger Death Punch, Milano- University Pastoral Day, Liban- One Day One Juz, Indonezia- Evenimentele Bisericii Catolice, "Hristos, Regele universului""Vrem ca întreaga lume să fie în siguranță sau măcar acele persoane care au în plan să meargă în locurile indicate de noi. De asemenea, vrem ca gruparea teroristă Daesh (nr. denumirea arabă pentru Statul Islamic pe care jihadiștii o detestă) să afle că oamenii știu ce atacuri urmează și să le anuleze, ceea ce îi va dezorienta pentru o perioadă", a transmis Anonymous.Statul Islamic a difuzat, joi seară, o nouă înregistrare video, amenințând că următoarea țintă a unui atentat va fi Casa Albă, sediul Președinției Statelor Unite, informează Fox News.