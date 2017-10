Fata legată şi tratată ca un animal de mama sa, internată la Socola

Fata legată și tratată ca un animal de mama sa, internată la Socola

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Coșmar fără sfârșit pentru fata din Iași, legată și tratată ca un animal de mama sa. Autoritățile au luat-o și au dus-o direct la Socola. Tot acolo a fost internată și mama ei, care amenința că se sinucide.Fata, acum în vârstă de 28 de ani, a trăit toată viața legată cu sârmă, cu mâinile la spate, mai rău ca deținuții. Mama recunoaște că tratamentul este barbar, dar spune că altfel nu o poate îngriji, tânăra s-ar automutila dacă ar fi dezlegată.Potrivit România TV, acum fata a fost eliberată și dusă la Socola împreună cu mama ei. Femeia nu a vrut sub nicio formă să i se ia fiica și a astfel a fost și ea internată. Ambele au fost supuse la investigații medicale. Fata a fost apoi dusă de urgență la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași pentru a i se face investigații medicale amănunțite.Cazul șocant a fost descoperit în localitatea Probota. Tânăra are probleme psihice din naștere. De o viață întreagă trăiește ca un animal, este legată și ținută în curte cât e ziua de lungă. Mama recunoaște că ea este cea care își supune propria fiică la tratamentul inuman pentru a o putea îngriji.Și vecinii știu de situație, de 28 de ani însă nimeni nu a luat vreo măsură, astfel încât fata să fie dusă într-un centru unde să fie îngrijită.Localnicii cred că femeia nu-și duce fiica într-un spital ca să nu piardă singura sursă de venit a familiei, indemnizația de handicap și cea de însoțitor. Chiar și bătrâna are nevoie de cineva care să o îngrijească.Cele 2 femei trăiesc într-o casă sărăcăcioasă, în cele mai rele condiții. Nu au nici apă, nici curent electric, scrie romaniatv.net