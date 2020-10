Fără scăpare! Chiar dacă nevasta desfigurată retrage plângerea, agresorul face pușcărie!

An de an, sute de cazuri de violență în familie ajung în atenția polițiștilor constănțeni. Ba sunt bărbați care-și desfigurează în bătaie partenerele de viață, ba sunt fii care-și iau la pumni și picioare părinții neputincioși. Până acum, în cele mai multe cazuri, agresorii nu ajungeau la închisoare pentru că victimele își retrăgeau plângerile. În curând, situația se va schimba: că se împacă sau nu cu cei pe care i-au rănit, agresorii vor răspunde penal!Violența domestică este un flagel al societății românești. Fie că vorbim despre o palmă dată nevestei, una „de corecție” dată copilului sau de izbucniri violente la câteva pahare în plus, toate acestea au ajuns să fie o „normalitate” în familiile autohtone. În ultimii ani, în încercarea de a reduce fenomenul violenței în familie, legiuitorul a tot schimbat legislația: polițiștii solicitați imediat după scandal pot emite ordine de protecție provizorie, prin care pot dispune evacuarea din locuință, pentru cinci zile, a agresorilor; de curând s-a decis că agresorii care nu respectă prevederile ordinelor de protecție și se apropie de victime pot ajunge să facă închisoare. Măsuri benefice, dar nu și eficiente, au tot atras atenția polițiștii, căci, în cele mai multe dintre cazuri, victimele ajungeau să se împace cu călăii lor, iar plângerile penale retrase. Sau, în cele mai multe dintre cazuri, nici nu se mai ajungea la depunerea de plângeri penale, oamenii legii fiind „folosiți” doar pentru a dezamorsa o situație tensionată și pentru a-i liniști, pentru moment, pe cei violenți.Sute de cazuri de violență reclamate la PolițieAstfel este situația și în județul Constanța. De exemplu, an de an sunt înregistrate sute de cazuri de violență în familie. În primele nouă luni din 2020, în județul Constanța au fost înregistrate 833 de fapte privind violența în familie. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut au avut loc 867 de fapte privind violența în familie. Însă numărul cazurilor în care s-a intervenit prin ordine de protecție provizorie a fost mult mai mic: doar în 161 de cazuri, de la începutul lui 2020 până în prezent, în timp ce în aceeași perioadă din 2019 au fost emise doar 150 de ordine de protecție provizorie.Ba mai mult, au arătat surse din rândul polițiștilor constănțeni, inclusiv în aproximativ jumătate din cazurile în care s-a ajuns să fie emise ordine de protecție provizorie dosarele au fost închise, întrucât victimele și-au retras plângerile.De menționat că dintre cazurile ajunse în atenția IPJ Constanța în cursul acestui an mai multe au avut loc în mediul urban decât în mediul rural.Împăcarea părților nu mai înlătură răspunderea penalăDar, toate aceste măsuri nu s-au dovedit prea utile, în condițiile în care, din diverse motive, victimele ajung să-și retragă plângerile. Drept pentru care, legiuitorii au hotărât din nou schimbarea Codului Penal. Marți, 13 octombrie, Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat un proiect de lege care prevede modificarea art. 199 din Codul Penal și arată că „în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu”. Principala modificare adusă articolului din Codul Penal este faptul că, în cazul vătămărilor corporale și a loviturilor sau altor violențe, împăcarea părților nu mai înlătură răspunderea penală.„Până acum, dacă victima își retrăgea plângerea, agresorul era mai alb ca nufărul. După doi ani și jumătate, am reușit să promovăm modificarea Codului Penal. Așa că de acum, chiar și cu împăcare, orice palmă se plătește”, a subliniat Adriana Săftoiu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege. Proiectul de lege a fost transmis Secretariatului Curții Constituționale, spre analiză, înainte de promulgare.„Plecam de acasă, dar își cerea iertare și mă îndupleca!”Nicoleta este una dintre constănțencele care a suferit enorm din cauza violenței în familie, iar cazul ei a fost prezentat de „Cuget Liber” în momentul în care a reușit să plece de acasă. Mamă a șase copii, Nicoleta a reușit să plece, ajutată de asistenții sociali de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, abia după mai bine de două decenii de abuzuri. „La început a fost bine, ne-am înțeles. Dar după vreo zece ani, după ce am reușit să ne cumpărăm casa noastră, la țară, totul a mers din rău în mai rău. Numai jigniri și bătăi. Plecam de acasă, cu copiii, dar venea după mine, își cerea iertare, iar eu îl credeam și mă întorceam. Dar minunea dura secunde după ce mă întorceam acasă. Ce trei zile, poate trei secunde! Și se întorcea la vechile obiceiuri”, povestește femeia calvarul prin care a trecut. Dar se obișnuise. Căci, după cum spune chiar ea, „așa cum este el, tot aveam ceva în suflet pentru el”. Anii au trecut, iar femeia și copiii au trebuit să îndure bătăi, dar și foame, pentru că bărbatul dădea pe băutură puținii bănuți pe care-i câștiga. Într-un final, femeia și copiii au ajuns într-o locuință protejată a DGASPC Constanța.