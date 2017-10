Fără precedent! Poliţiştii, pregătiţi să intre în grevă. "Puneţi cheia pe posturi, gândiţi-vă la familii"

5

Militar vs politist

Nu uitati ca toți suntem parte a sistemului de apărare si ordine publică militari si politisti deopotriva.Fiecare profesie utila în aceeasi masura societatii are specificul ei, părțile bune si cele rele.Politisti sunt in strada întâlnesc fel e si fel de specimene se supun unor riscuri tot timpul dar au salariile mai mari.Pe când militarii se pregatesc pentru ce nu isi doreste nimeni.Adică Război.De aceea merg cu tancul,trag cu tunul,arunca grenade,sar cu parasuta,piloteaza avioane,merg in teatre de operatii.Sa nu uităm ca suntem membri NATO datorită Armatei în principal.Cat despre diferenta intre un agent de politie si un subofiter-in favoarea agentului-parerile vor fi impartite.Politistul da examen la gramatica V-III si o limba străină iar militarul matematică si fizica plus o limba straina.Deci nu sunt diferente, ca nu sunt la fel.Fiecare merita salarii decente pentru ca sunt oameni care apara Tara si ordinea de drept.