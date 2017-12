Fără concedii! Poliţiştii constănţeni, ultima campanie a anului

Fără concedii! Polițiștii constănțeni, ultima campanie a anului

Șeful împuternicit al Poliției din județul Constanța a anunțat că a intrat în ultima campanie din acest an și că instituția pe care o reprezintă face toate eforturile pentru ca cetățenii să se bucure de sărbători de iarnă cât mai liniștite. Întrucât polițiștii se confruntă cu probleme de personal, oamenii legii au primit interzis la concedii și libere în vederea următoarei campanii.Mai sunt aproximativ două săptămâni până la Anul Nou, iar constănțenii au intrat în goana după artificii. Pentru a nu avea parte de evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice, reprezentanții IPJ Constanța au anunțat ample controale, plecând din piețe și terminând cu centrele comerciale din municipiu.„Am intrat în ultima campanie din acest an, unde lucrăm cu efective de personal care au concediile și liberele limitate, în așa fel încât să putem face față evenimentelor specifice sezonului de iarnă. Comercializarea materialelor pirotehnice ne preocupă și avem ample acțiuni de verificare a legalității privind importul, depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor de bază. Pe această linie, vor fi efectuate verificări și controale în complexele comerciale, piețe, târguri și alte locuri care au fost identificate pe raza județului Constanța, pentru verificarea legalității operațiunilor de deținere și comercializare către populație. Suntem pregătiți, știm ce avem de făcut și nu vom avea probleme”, a declarat, ieri, comisarul șef Constantin Dancu, șeful împuternicit temporar al IPJ Constanța.Polițiștii constănțeni reamintesc cetățenilor faptul că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului.Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.Prin urmare, nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice între orele 24:00 și 06:00, la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri, în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre, dar și pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane.