Fără cheltuieli de judecată. Cum poţi beneficia de ajutor juridic gratuit

Fără cheltuieli de judecată. Cum poți beneficia de ajutor juridic gratuit

În cauzele civile, administrative, comerciale, precum și în litigiile de muncă sau de asigurări sociale, persoanele care nu-și pot permite un avocat sau alte cheltuieli inerente accesului la justiție, pot cere de la stat acordarea unui ajutor judiciar. În afară de condițiile generale de acordare a acestuia, unde ne referim, spre exemplu, la starea materială a solicitantului, solicitanții nu pot beneficia de ajutor judiciar indiferent de cuantum, într-un an de zile, iar instanța are posibilitatea să refuze cererea din mai multe motive.Accesul liber la justiție este garantat la nivelul Constituției, însă legiuitorul trebuie să facă ceva mai mult decât să plaseze acest drept pe palierul cel mai înalt al ierarhiei legilor dintr-un stat - el trebuie să construiască pârghiile necesare pentru ca oamenii din statul respectiv să aibă în mod efectiv acces la justiție.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 stabilește ajutorul public judiciar în materie civilă, care reprezintă forma de asistență acordată de stat celor care „nu-și pot permite un judecător”. Expresia se referă la imposibilitatea financiară de a suporta toate costurile legale ale actului de justiție. Cu toate acestea, ajutorul nu poate fi acordat decât în cauzele civile, comerciale, administrative, de muncă și asigurări sociale, sau în alte tipuri de cauze, dar nu și în cele penale, notează avocatnet.ro.„Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii”, se prevede în primul articol al ordonanței.