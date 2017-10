Fantomele trecutului! Sforile afacerii maxi-taxi, la Constanţa

Fantomele trecutului! Sforile afacerii maxi-taxi, la Constanța

Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, primarul Decebal Făgădău a recunoscut că nu este deloc mulțumit de activitatea Serviciului de Transport Local și Organizare Evenimente, condus de Liviu Pătrașcu. Edilul Constanței a anunțat trecerea Serviciului din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, în cadrul Direcției de Servicii Publice.„Eu nu fac referire la un singur operator, ci la toți cei care au avize de traseu. Aceste avize sunt eliberate în baza unei hotărâri de CL ce se fundamenta pe legislația din momentul respectiv. O legislație lacunară și care, în niciun caz, nu acoperea toate situațiile particulare. Am identificat probleme nu doar în ceea ce privește avizarea maxi-taxi. Mai mult, am descoperit că acest serviciu se limita la verificarea documentelor puse la dispoziție de transportator și la eliberarea avizului, atât și nimic mai mult. Serviciul nu controla dacă toate condițiile impuse prin avizare erau respectate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.În cadrul interviului, l-am întrebat pe primarul Constanței dacă are cunoștință despre subînchirierea avizelor de traseu și ce părere are de această practică. Decebal Făgădău ne-a răspuns că nu este sub nicio formă de acord cu această interpretare, însă a ținut să clarifice că legea din prezent nu interzice unei societăți comerciale să subînchirieze altor firme dreptul de a transporta călători în municipiul Constanța.„Legat de subînchirieri, colaborări sau alte forme de acest gen, ele nu sunt interzise în mod expres. Atât prin hotărârea de Consiliu Local, cât și prin condițiile impuse prin aviz, transportatorii au utilizat principiul de drept care spune că ceea ce nu este interzis este permis. Dezavuez această interpretare a lor, întrucât avizarea, planificarea, actul de control se îndepărtează de subiectul principal al acestui serviciu: călătorul. Dintr-odată, călătorul plătește un bilet, șoferul răspunde în fața altcuiva decât a titularului licenței sau avizului”, a mai adăugat Făgădău.Reprezentanții autorităților locale au confirmat că lucrează cu consultanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru regândirea și reașezarea transportului public constănțean, în integralitate, pe noi baze, în conformitate cu legislația națională și directivele europene.„Între municipiul Constanța și BERD există un contract, iar în cadrul contractului, BERD oferă asistență tehnică și juridică municipiului, în valoare de aproximativ 500.000 de euro. Mai exact, BERD angajează și plătește experții ce sprijină municipalitatea în regândirea întregului cadru necesar unui transport public decent, în prima etapă, modern, în a doua etapă și performant, în cea de-a treia etapă. Dacă ne uităm la tot ceea înseamnă transport, constatăm că situația reală nu este cea la un nivel decent. Am identificat probleme la toate tipurile de transport”, a precizat Decebal Făgădău.Interviul a fost încheiat cu o întrebare firească, în contextul în care edilul Constanței ne-a recunoscut că nu este de acord cu această practică a subînchirierilor. Tocmai de aceea, Decebal Făgădău a fost întrebat dacă are în plan să „umble” la hotărârea de consiliu local care reglementează transportul de persoane în municipiul Constanța, astfel încât să fie stipulată foarte clar interzicerea împrumutării avizului de traseu de către firma care a câștigat dreptul de a transporta călători în municipiul Constanța, către alte societăți comerciale.„Nici la nivelul autorității locale, nici la nivelul orașului, nu avem foarte multe competențe. În momentul în care s-a semnat un asemenea contract cu BERD, nu mai există libertatea totală de a face tot ce-ți propui. Ba mai mult, nici măcar nu-mi doresc acest lucru. Îmi doresc ca orice decizie voi propune spre aprobare să fundamenteze pe lege și opiniile specialiștilor. Cu alte cuvinte, eu nu voi modifica sau iniția vreo hotărâre de consiliu local fără să mă consult din punct de vedere tehnic cu specialiștii BERD”, a conchis primarul Constanței.