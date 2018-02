Familia Regală rămâne la Palatul Elisabeta, dar va plăti chirie pentru imobil

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Familia Regală rămâne la Palatul Elisabeta, dar va plăti chirie pentru imobil. Palatul Elisabeta fusese primit de către regele Mihai drept locuință în calitate de fost șef de stat și trebuia eliberat la 60 de zile de la decesul fostului suveran.Conform TVR, s-a ajuns la o înțelegere cu reprezentanții RAAPPS, iar Familia Regală va plăti chirie pentru Palatul Elisabeta.Între timp, continuă discuțiile privind Statutul Casei Regale.Potrivit unui proiect de lege inițiat de șefii celor două camere ale Parlamentului, Casa Regală ar putea primi un buget anual aprobat de Guvern, Palatul Elisabeta în folosință pentru următorii 49 de ani, iar conducătorul Casei ar putea avea statut de fost șef de stat. Proiectul a primit însă aviz negativ din partea Guvernului Tudose.Andrew Popper, șeful Casei Regale, declara, recent, într-un interviu pentru Antena 3, că speră că legea privind statutul Casei Regale să fie adoptată, iar discuțiile cu Guvernul pentru găsirea unei soluții intermediare în ceea ce privește rămânerea familiei regale la Palatul Elisabeta sunt promițătoare.“Noi sperăm că problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații și avem toate motivele să credem că legislația privind Casa Regală va fi adoptată de către Parlament. Această legislație va da posibilitatea familiei (regale – n.r.) să rămână în această locuință și în care își va continua activitățile. Trebuie să spunem că imensa majoritate a suprafeței acestei clădiri este folosită pentru evenimente publice. Nu este pur și simplu un loc unde locuiește Familia Regală (…) În momentul de față suntem în discuții cu Guvernul ca să găsim o soluție intermediară și, în ultimele zile, am întâlnit foarte multă bună-voință din partea Guvernului și sperăm, și suntem aproape convinși că o soluție intermediară va fi găsită”, a declarat Andrew Popper, șeful Casei Regale, referindu-se la Palatul Elisabeta pe care, după decesul Regelui Mihai, care era beneficiarul direct, familia regală ar urma să îl părăsească.Andrew Popper a mai declarat că problema Familiei Regale nu este că nu are unde să locuiască, ci este îngrijorată de starea Palatulu Elisabeta, care are o valoare istorică foarte mare.Popper a mai spus că Regele Mihai I nu a cerut niciodată ca Palatul Elisabeta să treacă în proprietatea lui, șeful Casei Regale a spus că monumentul nu i-a aparținut lui, ci Principesei Elisabeta, iar Regele și-a stabilit un principiu potrivit căruia va revendica doar proprietățile lui personaleEl a mai afirmat că Familia Regală folosește foarte puțin palatul ca locuință, în majoritatea timpului fiind folosit pentru evenimente publice.“Motivul pentru care se dorește ca acest palat să rămână în folosința Casei Regale este pentru activitățile publice care se desfășoară aici. Acest imobil este folosit doar într-o mică măsură ca o locuință și este folosit în marea lui majoritate pentru organizarea de evenimente publice care au foarte multă importanță. Au fost zeci de evenimente aici la care au participat instituții de stat, membri ai societății civile, au fost aici capete incoronate și șefi de stat", a mai spus Popper.Sursa: News.ro