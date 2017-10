Familia în care armata este "religie". Soţ şi soţie, cot la cot pe frontul din Afganistan

Familia în care armata este "religie". Soț și soție, cot la cot pe frontul din Afganistan

Pentru Darian și Ionela, viața de familie este înțeleasă într-un alt mod decât cel obișnuit și la care ne-am fi gândit. Cei doi se știu încă de pe băncile școlii și au trecut împreună prin nenumărate experiențe care le-au sudat și mai mult relația. În anul 2011, cei doi, soț și soție, au luat parte la misiunea militarilor români din Afganistan și aveau în gând doar un singur lucru: să se întoarcă teferi acasă, întrucât urma cea mai importantă misiune. După întoarcerea în România, a apărut pe lume Matei, băiețelul de patru ani, care își idolatrizează părinții militari.„Iau totul cu mine, în suflet și poze“Darian va pleca din nou în Afganistan, pentru următoarele șase luni. Despărțirea este grea, cu atât mai mult cu cât Matei abia se dezlipește de tatăl și mama sa. Este îmbrăcat într-o uniformă de militar, pentru a semăna cât mai mult cu tatăl său. De această data, Darian, în vârstă de 37 de ani, nu va pleca pe front alături de Ionela, ci însoțit de alți peste 200 de camarazi.„Puterea de a rezista este probabil cea mai importantă, de a rezista departe de familie, într-un mediu ostil și într-o cultură total diferită de a noastră. În România las copilul și soția, în rest iau totul cu mine, în suflet și în poze. Nu se putea pune problema să mai plec cu soția, având un copil de patru ani. Viața este la fel ca a oricărui familist din România. Până la urmă este un serviciu, pe care am ales să-l facem, la care ne-am asumat anumite responsabilități și o facem cum putem mai bine”, a declarat pentru „Cuget Liber”, căpitan Darian Pleșiță, ofițer de Stat Major.„Am inima îndoită“Deși știe cum este acolo și ce pericole înfruntă soțul ei, Ionela trece prin emoții mari și acum. Ea rămâne cu Matei și cu speranța că totul va merge conform planului, iar peste șase luni își va strânge jumătatea în brațe.„Cu siguranță am inima îndoită și este normal să fie așa. Este o misiune în afara teritoriului național, dar îl aștept să se întoarcă cu bine. Suntem alături de el cu sufletul și fizic, atât cât putem. Am fost împreună plecați în 2011, în Afganistan. Faptul că ne vedeam în fiecare zi ne aducea o liniște mai mare. Ne-am cunoscut în timpul școlii și de atunci suntem împreună. Cel mic iubește foarte mult uniforma militară, iubește când își vede tatăl îmbrăcat în uniformă, la fel și pe mine. Nu știu ce va alege să facă în viitor, dar noi îl vom susține indiferent de alegeri”, a precizat locotenent Ionela Rotilă, ofițer de Stat Major.Acum, Darian a plecat în cea de-a doua sa misiune în afara teritoriului României și se îndreaptă spre Kandahar, acolo unde îi va învăța pe militarii afgani tehnicile cu care să fie în stare să se apere singuri.„Este a doua misiune pentru mine. Mediul de securitate din Afganistan este unul dificil, în care există foarte multe pericole, la tot pasul. Misiunea noastră acolo este de protecție a forței, în baza aeriană Kandahar, dar și de instruire a armatei, a forțelor de securitate afgane pentru a-și putea gestiona singuri țara. În anul 2011, am fost tot în Afganistan. A fost o misiune grea, dar din care ne-am întors cu bine, cu toții, și consider că am încheiat o misiune de succes. Aceste misiuni presupun multă pregătire, multă seriozitate din partea tuturor celor implicați și multă răbdare din partea familiei” a mai adăugat căpitanul Darian Pleșiță.