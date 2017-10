Familia Bodnariu se mută definitiv în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Soții Ruth și Marius Bodnariu, ai căror copii au fost luați de autoritățile norvegiene anul trecut și au fost înapoiați anul acesta, au anunțat că se vor stabili în România, după ce au fost puși sub acuzare pentru violențe împotriva minorilor, scrie News.ro.Familia Bodnariu a precizat că a înștiințat autoritățile din Norvegia despre intenția de a se muta în țara noastră.Familia Bodnariu a anunțat că a luat decizia de a se muta în România, urmând să găsească un loc unde își va stabili reședința. Soții Ruth și Marius Bodnariu s-au declarat surprinși de hotărârea autorităților norvegiene de a continua ancheta împotriva lor pentru violențe împotriva minorilor, precizând că este vorba de același caz, început în noiembrie 2015."Dragii noștri,Cu o inimă recunoscătoare și plină de mulțumire față de Dumnezeu și față de dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că ne-am hotărât să ne stabilim în România.După întoarcerea copiilor, mai cu seamă în ultima vreme, am încercat să ne găsim intimitatea, liniștea și pacea în familie prin a părăsi Naustdal și a vizita România. Considerăm deja aceasta ca pe o reușită din mai multe motive, ceea ce ne-a determinat să luăm decizia de a rămâne în România.Ne pare rău că nu am reușit să comunicăm mai mult până în prezent, dar am considerat potrivit să așteptăm mai întâi o reacție din partea oficialităților din Naustdal la scrisoarea de înștiințare pe care am trimis-o în urmă cu câteva zile. Acum observăm că atenția este deturnată de alte știri, așa că ne simțim liberi să anunțăm și în mod public această schimbare.Legat de cazul cu poliția, dorim să facem câteva clarificări: nu este un caz nou, este același caz început în noiembrie 2015. Nu sunt date sau dovezi noi și cu toate acestea ne surprinde decizia oficialilor de a continua acest caz într-o astfel de manieră", este mesajul transmis pe Facebook de familia Bodnariu.Soții Ruth și Marius Bodnariu au fost puși sub acuzare pentru violențe împotriva minorilor, relata, joi, Norway Info.Informația a fost confirmată de avocatul lui Ruth Bodnariu, Ingrid Breistein. Ea a subliniat că femeia și-a recunoscut parțial vina. Și avocatul tatălui, Ragnhild Torgersen, a spus că Marius Bodnariu a fost pus sub urmărire penală.Municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis că cei cinci copii ai lui Marius și Ruth Bodnariu se pot întoarce acasă, a anunțat în iunie un purtător de cuvânt al familiei, preotul Cristian Ionescu, într-un comunicat publicat pe Facebook.