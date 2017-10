Falsificatori de carduri căutaţi la Constanţa

Falsificatori de carduri căutați la Constanța

Ieri dimineață, sub coordonarea ofițerilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și a procurorilor DIICOT din Craiova, au avut loc nu mai puțin de 15 percheziții domiciliare realizate, simultan, pe raza județelor Constanța, Brăila, Galați, Cluj și Dolj. Totul, pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni informatice.Reprezentanții Poliției spun că, în perioada martie 2011- august 2012, prin activități de tip „phishing”, „vishing” și „spam”, pe servere închiriate, cu ajutorul unor aplicații informatice, suspecții au obținut zeci de mii de numere de carduri aparținând unor cetățeni americani (sub pretextul blocării conturilor despre care părțile vătămate fuseseră anunțate anterior că au fost compromise). Ulterior obținerii datelor, suspecții ridicau în mod ilegal sumele de bani aferente cardurilor bancare, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100.000 de euro.Pe parcursul desfășurării cercetărilor, polițiștii români au cooperat cu lucrători ai Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București.Reprezentanții Poliției spun că față de membrii grupului infracțional organizat se efectuează cercetări pentru aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, acces, fără drept, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, fapta de a produce, vinde, de a importa sau de a pune la dispoziție a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, falsificarea unui instrument de plată electronică și punerea în circulație de instrumente de plată falsificate, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.Toate persoanele identificate și ridicate de la locuințele percheziționate au fost duse la sediul DIICOT Craiova, în vederea audierii și dispunerii de măsuri legale corespunzătoare.