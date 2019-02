Fals chirurg italian, descoperit în România. Colegiul medicilor a depus plângere penală

Un fals medic italian a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, fără să aibă studii medicale, scrie Libertatea. Bărbatul, pe numele real Matteo Politi, avea opt clase absolvite, iar în trecut lucrase ca valet de parcare. Escrocul a reușit să convingă conducerile mai multor clinici private din România să-l lase să opereze în cabinetele lor, deși nu avea avizul Colegiului Medicilor. După dezvăluirile din presă, ministrul Sănătății, Sorina Pindea, a declarat că ministerul nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic și că acestuia i s-a permis în mod ilegal să opereze. Colegiul Medicilor precizează că nu a eliberat niciun document care să-i dea dreptul de practică în România falsului medic și că au sesizat Parchetul în acest caz.

"Eu am aflat azi dimineață din presă, Ministerul Sănătății nu a fost întrebat, dar pot să vă spun că Ministerul nu a dat acea echivalare a acelor diplome. Fără acea echivalare nu putea să obțină de la Colegiul Medicilor avizul de liberă practică. DSP a dat un document pentru codul de parafă, vom vedea exact ce s-a întâmplat, pentru că, repet, eu am aflat azi dimineață din presă, nici măcar nu am fost întrebați oficial despre acest aspect", a spus Sorina Pintea, citată de news.ro.







Aceasta a adăugat că medicii sunt angajați în spitale pe baza unor documente printre care certificatul de liberă practică, diploma echivalată.







"Asta înseamnă că a fost lăsat ilegal să opereze, pentru că nu poți opera doar cu un cod de parafă. Ai nevoie de mai multe documente. Ministerul Sănătății, Centrul de resurse umane trimite la universitățile pe care medicul spune că le-a absolvit documente. Cu această echivalare, cu codul de parafă, Colegiul Medicilor să avizul. Deci cei care-au angajat, l-au angajat ilegal, dar și aici va trebui să vedem", a precizat Pintea.







Conducerea Colegiului Medicilor din București a făcut plângere la Parchetul General în acest caz.