Fac cinste uniformei de polițist. Tineri pe care nu-i impresionează „Tu știi cine e tata?!”

Agentul șef adjunct Ionuț Stancu activează în cadrul Poliției Eforie, de aproape 13 ani. A „moștenit” atracția pentru această meserie de la tatăl său, pe care l-a privit mândru purtând aceeași uniformă decenii bune. Când era mic, îl vizita la postul de poliție, iar decesul acestuia, la doar 45 de ani, cu doar câteva săptămâni înainte de Bacalaureatul fiului său, a fost o lovitură grea pentru tânăr. A depășit însă momentele dificile, iar după cei doi ani de la Școala de Poliție Câmpina s-a întors în comunitatea de la malul mării, unde s-a născut și a crescut. „Am ajuns să fiu coleg cu colegii tatălui meu. Fac parte din această comunitate și este un aspect cu care mă mândresc”, ne-a mărturisit tânărul polițist. Deși de-a lungul anilor au existat oportunități de a pleca la alte unități de Poliție, a ales de fiecare dată să rămână în orașul său natal, unde de altfel s-a remarcat în cadrul mai multor misiuni, pentru modul profesionist în care își desfășoară activitatea, fiind recompensat cu diplome și aprecieri de către conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.







Protagonistul unei urmăriri ca-n filmele americane, cu focuri de armă și mașini bușite





În urmă cu șase ani, în ianuarie 2016, a fost protagonistul unei urmăriri ca în filme, pe străzile din Eforie Nord iar ulterior pe șoseaua spre Constanța, cu focuri de armă și bușituri între mașina urmărită și autospeciala de Poliție. Totul pentru prinderea unor indivizi pe care, ulterior s-a aflat, îi „deranjase” în timpul spargerii unei vile. „Abia intrasem în tura de noapte și am ieșit în patrulare, împreună cu jandarmul cu care făceam echipă, în zona aceea a orașului. Am observat un autoturism BMW cu numere de Bulgaria care staționa, iar după ce l-am depășit, am văzut cum mai multe persoane s-au urcat în grabă în acesta, iar șoferul a demarat în trombă”, își amintește polițistul. A urmat o cursă cum suntem obișnuiți să vedem în filmele americane polițiste. Ocupanții mașinii urmărite au ignorat semnalele polițistului de a opri, ba chiar la un moment dat, autospeciala a fost lovită în lateral, în încercarea suspecților de a scăpa. După ce s-au „fugărit” prin oraș, suspecții au pornit spre Constanța, fiind prinși într-un final, după alte manevre periculoase, în sensul giratoriu de la Agigea. Nu mai puțin de 18 focuri de armă au fost trase în cursa respectivă. În urma verificărilor, ulterior, s-a stabilit că șoferul nu avea permis, ba mai era suspect în mai multe furturi și tâlhării comise în anul precedent. Mai mult, „flerul” polițistului a făcut să le întrerupă celor patru ocupanți ai mașinii urmărite o nouă spargere, pe care intenționau să o dea la o locuință din Eforie. Tocmai săriseră într-o curte, când au văzut că echipajul se afla în zonă.





Anul trecut, Ionuț Stancu a fost cel care l-a prins, pe faleza orașului Eforie, pe cetățeanul american care înjunghiase un alt polițist și fugise. „Eram în timpul liber când am aflat de incident. Am plecat acasă, m-am echipat și mi-am informat șeful că mă alătur echipei de căutări. Împreună cu un jandarm, de asemenea venit din timpul liber, l-am găsit pe faleză. A încercat să mă înjunghie cu o șurubelniță, dar am reușit să-l imobilizez”, își amintește polițistul despre incidentul din ianuarie 2021.



Asemenea colegului său de la Rutieră, Ionuț Stancu consideră că meseria de polițist implică pasiune. Poate acesta este motivul pentru care subliniază că nu îl sperie aglomerația și volumul ridicat de muncă cu care vine sezonul estival, vară de vară.





Agentul principal Ionuț Anton a îmbrăcat uniforma de polițist la începutul lui 2017, iar de atunci își desfășoară activitatea la Biroul Rutier din cadrul Poliției municipiului Constanța. „Este unul dintre polițiștii care vă trag pe dreapta dacă ați încălcat limita de viteză sau, mai rău, este cel care vă pune să suflați în etilotest dacă ați consumat băuturi alcoolice. Să știți că micile glumițe de genul «Băi, tu știi cine e tata?» sau «Lasă că dau eu un telefon» nu-l impresionează”, spun despre acesta colegii de la Corpul Național al Polițiștilor, cu ocazia celebrării Sfântului Ion, al cărui nume îl poartă, cu mândrie, tânărul agent de poliție.„Mi-am dorit întotdeauna să fiu polițist, privind și la părinții mei, care erau polițiști de penitenciar. Am avut și alte opțiuni, urmând cursurile Academiei Navale«Mircea cel Bătrân» și ale Facultății de Drept, dar am ales să devin polițist. Este o profesie plină de provocări, fiecare zi este diferită, întâlnești tot felul de oameni, tot felul de situații. Este o meserie vocațională, în care nu te poți regăsi decât dacă o practici cu pasiune. Pe stradă, în trafic, ai ocazia să întâlnești persoane din toate categoriile sociale, cu diverse grade de educație. Legea este aceeași pentru toți și trebuie aplicată fără discriminări, dar contează modul de abordare și de adaptare, astfel încât fiecare persoană să înțeleagă prevederile legale și consecințele nerespectării acestora”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, agentul principal Ionuț Anton.