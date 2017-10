Fabrică ilegală de ţigări, la Târguşor

Fabrică ilegală de țigări, la Târgușor

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au propus Judecătoriei arestarea pentru o perioadă de 29 de zile a afaceriștilor Valentin Pocora și Gheorghe Enache, pentru comiterea infracțiunilor de producerea de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor și evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, la data de 9 martie 2010, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au efectuat o percheziție în incinta fermei de animale Punct URS, prilej cu care, într-o construcție din tablă, au fost găsite169 cutii de carton (baloturi) cu resturi vegetale de tutun - tocat și netocat, hârtie pentru țigarete, 107 legături a 1.000 bucăți fiecare - banderole de marcaj având inscripționat „Republica Moldova” nr. AT 4/2007 și AT 3/2005 (acciză tutun), toate fără documente justificative de proveniență, în scopul producerii și comercializării de țigarete în mod ilegal, ascunzându-se sursa impozabilă și taxabilă în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului. Cu același prilej, au fost găsite la fața locului utilaje speciale pentru prelucrarea tutunului și transformarea acestuia în țigarete, conectate la rețeaua electrică. Din investigațiile efectuate, s-a constatat că această construcție din tablă constituie activ al inculpatului Gheorghe Enache, care, în anul 1999, a cumpărat o fermă agricolă de la DGFPS, ca urmare a unei licitații publice, debitoare fiind SC AGRO VICER SA Târgușor. În anul 2003, SC CARGO ROMENA SRL, al cărui asociat unic și administrator este soția lui Gheorghe Enache, a cumpărat, prin inculpat, ca împuternicit, lotul nr. 5 din activul Ferma nr. 6 și castel apă Punct URS, situate în comuna Târgușor, județul Constanța, încheindu-se un contract de vânzare-cumpărare. La data de 10 martie 2009, potrivit unei înțelegeri prealabile, Gheorghe Enache a întocmit un înscris sub semnătură privată intitulat „Angajament”, prin care se obliga ca până la finalizarea documentelor de vânzare-cumpărare a fermei de la punct URS, localitatea Târgușor, în valoare de 110.000 euro, către inculpatul Valentin Pocora, să nu vândă altei persoane această proprietate. În schimbul acestui angajament, Gheorghe Enache a primit în avans suma de 30.000 de euro, urmând ca diferența de 80.000 de euro să fie achitată, în tranșe, până la finalizarea actelor de vânzare-cumpărare, indicându-se data de 1.02.2010. Prin același „Angajament”, Enache a precizat că, odată cu primirea avansului, cedează dreptul de folosire în totalitate a fermei lui Valentin Pocora. Din probele administrate în cauză, procurorii au constatat că nu există alte date care să confirme tranzacția încheiată între cei doi inculpați, ci doar declarațiile acestora, în sensul că Pocora i-a achitat lui Enache încă 60.000 de euro din economii personale și ale părinților, urmând ca suma de 20.000 de euro să fie achitată de cetățenii din Republica Moldova Anatol Bostan și Stanislav, indicați de Pocora. S-au făcut verificări cu privire la cei doi, dar anchetatorii au ajuns la concluzia că au fost trimiși pe o pistă falsă ori inventată de cei doi inculpați, și că, în realitate, activitatea de fabricare a țigaretelor în mod clandestin, în magazia metalică de pe terenul proprietatea lui Gheorghe Enache și a SC CARGO ROMENA SRL a fost desfășurată de cei doi inculpați, ajutați și de alte persoane ce urmează a fi identificate și trase la răspundere penală. Anchetatorii susțin că apărarea lui Gheorghe Enache, potrivit cu care acesta nu cunoștea ce se întâmplă în ferma sa și a societății SC CARGO ROMENA SRL, nu poate fi coroborată cu alte probe administrate în cauză, deoarece martorii audiați au declarat că, în ferma acestuia, veneau în repetate rânduri „mașini străine” și că, în clădirea - baracă metalică - se fabricau cartoane pentru pizza. Martorii audiați de procurori au mai declarat că, de aproximativ doi ani, pe timp de zi și de noapte, se auzeau diferite zgomote din hala metalică a lui Gheorghe Enache, de unde se observa ieșind fum. Alți martori au avut chiar suspiciunea că în halele respective ar putea fi fabricate „droguri ori alte substanțe”. Aseară, la ora 17, magistrații de la Judecătorie au judecat propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați.