Fabrică ilegală de alcool descoperită la Constanţa

Fabrică ilegală de alcool descoperită la Constanța

Polițiștii din județele Argeș, Prahova și Constanța, ajutați de DGIPI, sub coordonarea IGPR, au efectuat, ieri, 17 percheziții domiciliare, în cele trei județe, fiind vizați mai mulți contrabandiști de alcool, care au creat un prejudiciu de peste jumătate de milion de euro. Polițiștii au fost sprijiniți în această acțiune de amploare de jandarmii din cele trei județe, iar la verificări au luat parte și inspectori de la Garda Financiară. În acest caz sunt vizate 18 persoane, iar dosarul penal care a declanșat acțiunea a fost întocmit în urmă cu patru luni. În urma informațiilor pe care le aveau, polițiștii au luat cu asalt o clădire situată pe strada Celulozei din Constanța. Potrivit anchetatorilor, aici funcționa ilegal o fabrică de alcool care producea mai mult noaptea. Surse din rândul anchetatorilor susțin că ea funcționa sub paravanul societății comerciale „Myt Dan Impex” SRL, administrator fiind constănțeanul Gheorghe Pufleanu. „Este vorba de o fabrică de alcool din Constanța, care nu înregistra tot alcoolul în contabilitate și distribuia în Argeș și Prahova. Alcoolul de 90 de grade era distribuit mai departe ca atare sau sub formă de produse alcoolice în județele Dâmbovița, Argeș și Prahova. Sunt vizate 18 persoane care fac obiectul cercetării pentru achiziționarea, producerea și comercializarea de alcool în afara antrepozitului fiscal”, a declarat și inspectorul Robert Radu, purtător de cuvânt al IPJ Argeș. Prejudiciul creat prin neînregistrarea în contabilitate a întregii cantități de alcool se ridică la peste jumătate de milion de euro, fiind vorba de activități ilegale de comerț cu produse accizabile. Mai mult, în timpul perchezițiilor făcute la Constanța, în garajul casei unde locuiește unul dintre suspecții de contrabandă cu alcool, oamenii legii au găsit aproximativ 80.000 de pachete de țigări, o parte cu timbru de Moldova, iar altele netimbrate, semn că indivizii practicau și contrabanda cu țigări. „Au fost găsite la domiciliul unuia dintre suspecți, din Constanța, aproximativ 80 de baxuri de țigări a câte 1.000 de pachete. Urmează să se facă inventarierea acestor baxuri cu țigări, o parte fiind netimbrate, iar celelalte cu timbru de Moldova. Toate probele vor fi aduse la Pitești, acțiunea fiind organizată de IPJ Argeș, sub coordonarea IGPR”, a mai spus inspectorul Robert Radu, purtător de cuvânt al IPJ Argeș.