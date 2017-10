Explozie puternică într-un apartament. Toţi locatarii au fost evacuaţi

Explozie puternică într-un apartament. Toți locatarii au fost evacuați

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Panică într-un bloc din Baia Mare, din cauza unei explozii puternice, urmată de incendiu. În locuință nu se afla nimeni, dar vecinii au tras o sperietură cumplită.Explozia s-a produs la un apartament de la etajul doi. "Am auzit o bubuitură, după care a ieșit praf de la mine din perete. Când am ieșit pe casa scării, am văzut că ieșea fum de la o vecină. Mi-am luat copilul din pătuț și am ieșit afară", a declarat o locatară.Pompierii au spart ușa ca să poată intra în locuință.Propietara apartamentului în care s-a produs explozia a fost anunțată de vecini că i-a luat foc casa.Primele cercetări arată că explozia a fost produsă de un aparat de cafea uitat în priză și supraîncălzit.