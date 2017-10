Explozia de la Petromidia, soldată cu un mort şi trei răniţi. Nu există niciun pericol pentru populaţie sau turişti

Explozia de la Petromidia, soldată cu un mort și trei răniți. Nu există niciun pericol pentru populație sau turiști

Explozia urmată de un incendiu, la platforma rafinăriei de la Midia Năvodari, luni seară, a activat Planul Roșu de intervenție. Zeci de pompieri, cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială CBRN și cinci ambulanțe SAJ au gonit spre locul deflagrației. Planul Roșu de intervenție activat la nivelul județului a permis acțiunea în sistem integrat a echipajelor angrenate la fața locului, salvarea imediată a persoanelor aflate în dificultate și limitarea pericolului de propagare la vecinătăți.Misiunea a fost una dificilă, însă in-cendiul a fost lichidat în mai puțin de două ore. Salvatorii au reușit recuperarea celor 6 persoane afectate, 4 rănite grav și două intoxicate cu fum, precum și predarea a-cestora echipajelor specializate în vederea transportării la Unitatea de Primiri - Ur-gențe a Spitalului Clinic Județean Con-stanța.Un muncitor a decedat. ITM a pornit o anchetăInspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă după ce, în instalația de distilare vid, din cadrul SC ROMPETROL RAFINARE SA, în timpul efectuării unei intervenții de etanșare a unei sarniere, intervenție executată de 4 lucrători ai SC ROMINSERV SRL, s-a declanșat un incendiu soldat cu acci-dentarea acestora. Șeful de atelier, Ionel Buzoianu, este bărbatul care a decedat după ce a suferit arsuri pe 99% din su-prafața corpului. A murit la vârsta de 48 de ani, după aproape 15 ani de muncă la Petromidia. Acesta era căsătorit, dar nu avea copii. Marian Petrescu, în vârstă de 48 ani, lucrează ca lăcătuș mecanic de 8 luni în cadrul companiei și a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp, dar și arsuri ale căilor respiratorii. Ionuț Florin Voinea, de 34 de ani, are o experiență ca lăcătuș mecanic de 14 ani și jumătate.Acesta a suferit în urma exploziei arsuri pe apro-ximativ 25% din suprafața corpului. Este căsătorit și are doi copii. Nu în ultimul rând, Iancu Dușa, în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului. Cele trei victime au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, însă Ionel Buzoianu a pierdut, din păcate, lupta cu viața. Alți doi angajați ai SC Global Security Sistems SRL, care lucrează pe postul de servant pompier, s-au intoxicat cu fum, însă se află în afara oricărui pericol.Colegii victimelor au donat sângeÎntreaga echipă a KMG International, angajați din Constanța, București, dar și la nivel național s-au mobilizat și vor dona sânge pentru cei trei colegi spitalizați în București, ca urmare a exploziei petrecute, ieri, pe platforma Petromidia.„După tragicul incident, unul dintre colegi, I.B., și-a pierdut viața. Conducerea companiei a păstrat legătura pe tot parcursul nopții cu familiile celor afectați, cât și cu cadrele medicale. Reprezentanții Grupului au transmis medicilor disponibilitatea de a oferi orice este necesar pentru tratamentul celor răniți, precum și pen-tru suportarea oricăror costuri de transfer în străinătate în cazul în care acest lucru se impune. Conform măsurătorilor privind emisiile în aer produse în urma evenimentului, nu au fost înregistrate valori care să pună în pericol viața angajaților și a comunităților din apropierea rafinăriei sau a turiștilor aflați pe litoral, fapt certificat de analizele CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear). Echipa de specialiști constituită la nivelul companiei analizează circumstanțele care au dus la producerea evenimentului, pentru a determina cauzele acestuia.Reprezentanții rafinăriei au pus la dispoziția autorităților toate documentele necesare pentru efectuarea investigațiilor conform legilor în vigoare. În acest moment, rafinăria Petromidia funcționează la capacitate redusă. Compania noastră respectă legislația în vigoare privind siguranța și protecția muncii, precum și reglementările existente în domeniul protecției mediului înconjurător”, se arată în comunicatul emis de KMG International.„Nu s-au depășit valorile limită“Panica sădită de chimistul Ecaterina Andronescu, care-i avertiza pe oameni să stea în case, în urma exploziei de la Petromidia s-a dovedit a fi total falsă. Agenția pentru Protecția Mediului Con-stanța a efectuat măsurători și a constat că nu s-a depășit limita prevăzută de legislație privind calitatea aerului. „Datele înregistrate de stațiile automate, cele mai apropiate de zona incendiului, nu au prezentat depășiri ale valorilor limită orare, la poluanții monitorizați: dioxid de sulf, dioxid și oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, particule în suspensie. În in-tervalul orar 18.00 - 23.00 s-au înregistrat ușoare creșteri ale valorilor indicatorilor monitorizați, dar care s-au situat în per-manență sub valorile limită impuse de legislația în vigoare privind calitatea aerului înconjurător. Începând cu ora 23.00, va-lorile au revenit la cele obișnuite”, a trans-mis APM Constanța, prin intermediul unui comunicat.Dosar penal deschis în urma explozieiProcurorii din Constanța au deschis dosar penal având ca obiect incendiul produs, luni, la Rafinăria Petromidia Năvodari, soldat cu rănirea a patru persoane, dintre care una a decedat, ieri dimineață. „Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Potrivit primelor cercetări s-a stabilit că la data de 22 august 2016, în jurul orei 18,00, la platforma 1 DAB din cadrul rafinăriei menționate, o echipă de lucrători efectua o reparație a unei conducte de transport a distilatului de vid rezultat prin încălzirea țițeiului, moment în care a izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat, încă din cursul serii trecute, doi procurori din cadrul PJ Constanța, cercetările la fața locului fiind reluate astăzi de un procuror din cadrul PCA Constanța, care coordonează o echipă mixtă formată din polițiști și spe-cialiști criminaliști. Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii penale în cauză”, se arată într-un comunicat al PÎCCJ.