Explozia de la Petromidia. Ce spun medicii de la clinica din Germania despre pacienții cu arsuri grave

Cei doi pacienți cu arsuri grave după explozia de la Petromidia au ajuns la o clinică din Germania cu o aeronavă Spartan.







Potrivit medicilor, bărbații au răni pe cel puțin 30 la sută din suprafața corpului. Plecarea în străinătate a fost posibilă la insistențele familiilor, iar angajatorul a anunțat că va suporta costurile tratamentelor.







Între timp, ieri, tânărul care și-a pierdut viața în urma deflagrației a fost condus pe ultimul drum.







În jurul orei 11:00, o aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Romane a preluat pacienții. Bărbații au fost transportați cu două autospeciale SMURD - de la Spitalul Floreasca spre Baza 90. De acolo, mai mulți medici și asistenți i-au monitorizat pe tot parcursul zborului până în Germania.







Cristina Dănilă, fiica unuia dintre pacienți: ″Știm că România nu poate trata arsurile peste 30 la sută și tocmai de aceea am insistat foarte mult de a fi plecat în afară. Mi-au spus că pot fi tratați, că au tot ce le trebuie, dar ținând cont de istoric, de tot ce s-a întâmplat, nu am vrut să risc absolut nimic și de aceea am făcut demersuri, ca toate lucrurile să meargă cât mai repede posibil și ăsta a fost mesajul meu, să nu pierdem mult timp.”