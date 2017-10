Experţii din Islanda se specializează la CERONAV

Experții din Islanda se specializează la CERONAV

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a început cooperarea cu Maritime Safety and Survival Training Centre, din Islanda, în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers ”. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții - Leonardo da Vinci.Cooperararea dintre cele două centre constă în schimbul de experiență și transferul de inovație, în ceea ce privește organizarea cursurilor de siguranță maritimă.„A fost o experiență benefică pentru noi să venim în România, pentru a-i vizita pe colegii de la CERONAV. Motivul vizitei a fost să vedem care este modalitatea de predare, pentru a o putea compara cu cea folosită în cadrul centrului nostru. Am fost plăcut surprinși să remarcăm nivelul de profesionalism pe care îl aveți, dar și ospitalitatea de care ați dat dovadă. Toți experții ne-au fost de mare ajutor și am reușit să ne formăm câteva idei noi, pe care sperăm să le aplicăm la întoarcerea acasă. Suntem foarte recunoscători pentru legătura pe care o avem cu CERONAV și ne dorim pe viitor o relație lungă și solidă între cele două centre”, a declarat Thrainn Skulason, director adjunct al Maritime Safety and Survival Training Centre din Islanda.„Reprezentanții centrului de pregătire din Islanda au apelat la CERONAV pentru realizarea obiectivelor acestui proiect, aspect care ne onorează dar ne și întărește convingerile că CERONAV se situează între centrele de prestigiu internațional în pregătirea personalului navigant”, a afirmat Ovidiu Cupsa, directorul general al CERONAV.