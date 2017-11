Experienţă penibilă la supermarket. "Scoate ce-ai furat!" Ar trebui cerută taxa de penibilitate?

Experiență penibilă la supermarket. "Scoate ce-ai furat!" Ar trebui cerută taxa de penibilitate?

Ştire online publicată Vineri, 17 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un constănțean care și-a făcut cumpărăturile într-un supermarket din centrul orașului a trecut, astăzi, printr-o experiență penibilă, după ce a fost întors din drum, băgat la camera de percheziție, acuzat fiind de furt.Lui Mihai C. i-a crăpat obrazul de rușine atunci când a fost nevoit să meargă flancat de agenți, sub privirile celorlalți cumpărători care își dădeau coate, neavând de unde să știe adevărul.„Imediat după ce mi-am achitat produsele la casă, am observat un agent de pază venind spre mine. Nu m-am gândit nicio secundă că eu sunt ținta. În spatele lui, alți doi agenți de pază. M-a luat direct, ordonându-mi: «Oprește și vino cu mine în camera de percheziți!i». Am rămas perplex, i-am lăsat colegului ceea ce cumpărasem și le-am spus. «Ok, mergem, dacă așa este procedura. Merg, însă aștept scuzele după ce se termina mascarada». Am fost pur și simplu escortat, lumea se uita la mine ca la borfași, băgat în niște camere lăturalnice și pur și simplu încercuit.Apoi, pe un ton acuzativ, unul din agenți mi-a cerut să scot materialele neachitate. Ar fi primit un apel de la cei care supraveghează mall-ul pe camerele video și că eu aș fi furat ceva. Atunci i-am rugat eu să mă percheziționeze și am început să mă dezbrac. În același timp, am scos și legitimația de servici și le-am explicat că nu mă pretez la astfel de gesturi. Moment în care s-au gândit să mai întrebe încă o dată prin stație dacă despre mine este vorba. Stupoare: au greșit persoana! Ar fi fost vorba de o altă persoană în geacă, ce ar fi trecut pe lângă mine și s-ar fi produs o confuzie. Cei doi agenți de pauză și-au cerut scuze și m-au scos din acea cameră și m-au readus în fața caselor, acolo unde mă aștepta colegul meu de muncă. A fost o fază jenantă, nu e în regulă să acuzi pe cineva de furt, în văzul tuturor, așa, fără probe”, a declarat constănțeanul indignat.XXXÎn țările din Vest, supermarketurile achită sume compensatorii în astfel de situații penibile. Oare constănțenul nostru ar trebui să reclame și el incidentul autorităților?