Există normă de amenzi în Poliţia Rutieră? Acuzaţii aduse şefului Rutierei Constanţa / Galerie foto

Nimic nu ne convine

Cand mai citesti de cate vreun accident grav te gandesti imediat ca politia trebuie sa ia masuri ca nu se mai poate, etc. Cand ies astia si ne dau amenzi, adica atunci cand politia ia masuri, tot nu e bine, ca cica au norme de amenzi, aia dau 10 si ai nostrii 30 de amenzi. Voi ati vazut cum se circula in mangalia ? Daca nu, va zic eu: fiecare cu p1£#@ masii, toti merg de parca e soseaua lor, parcheaza unde vor, varza ce sa mai. Oare diferenta aia de 20 de amenzi nu e spaga ? Adica aia din Mangalia dau 10 amenzi si iau spaga de la alte 20 ca doar sunt la ei acasa, in timp ce ai nostrii din ct dau amenzi la tot ce prind ca doar deh, sunt in deplasare, nu poa sa se riste.