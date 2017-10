Exerciţiu demonstrativ cu scafandri

Vineri, la Eforie Nord

Exercițiu demonstrativ cu scafandri

La Baza de Pregătire a Centru-lui de Scafandri „Carpatica" are loc, vineri, un exercițiu demonstrativ, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Programul Națiunii pentru Dezvol-tare România. Exercițiul marchează finalizarea primelor cursuri de instruire a scafandrilor cu echipele speciale de intervenție în caz de dezastru din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență și al municipiului București. Cursurile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Întărirea capacității Guvernului României de a gestiona situațiile dificile de dezastre naturale - Dezvoltarea Capacității pentru situații de Urgență" și este destinat îmbu-nătățirii capacității de răspuns a serviciilor de urgență profesioniste la nivel regional și local. La eveniment sunt așteptați să participe Soknan Han Jung, coordonator rezident al Națiunilor Unite și oficiali din conducerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISUJ Constanța, Oana Vințeanu, Programul Națiunii pentru Dezvoltare România a dezvoltat rela-ția de colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență începând cu inundațiile din anul 2005 și a continuat să-și diversifice aria de cuprindere a pro-iectelor comune. În plus, „a oferit instrumente de asistență în valoare de peste 345 mii USD, în perioada 2005-2006, fondurile alocate concretizându-se în rezultate foarte bune, care au condus la consolidarea capacității de intervenție la dezastre", a mai precizat Oana Vințeanu. Ea a mai declarat că astfel au fost achiziționate 13 bărci cu motor, echipate pentru intervenții acvatice și au fost instruite echipajele, au fost cumpărate costume și echipamente destinate intervențiilor la inundații și incendii.