Exemplu pentru tinerii care vor să urmeze cariera militară. Sportul și disciplina merg mână în mână

„Prima întâlnire cu haina militară nu a fost una ușoară, dar am fost emoționat și mândru de mine. Am ales cariera militară imediat după terminarea liceului, dar fără noroc la primele două încercări. Nu m-am lăsat învins, am perseverat în pregătire. A treia încercare a avut rezultatul pe care mi l-am dorit și, astfel, după ce am trecut cu bine examenele, am devenit elev al Școlii Militare de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”, din Pitești. Aspirând la un mediu în care disciplina este un prim criteriu în formarea carierei, sportul pe care îl practic din plăcere și cu plăcere, m-a îndemnat să am un stil de viață organizat, atât la locul de muncă, cât și în timpul liber. Alimentația corectă și antrenamentul fizic, puse foarte bine în balanță, fără a neglija o singură zi în pregătirea mea, au contribuit la definirea mea ca sportiv”, a afirmat sergentul Alexandru Trandafir.



După absolvirea școlii militare, sergentul s-a întors în orașul natal, Constanța, fiind încadrat în unitatea unde obișnuia să vină în vizită, de Ziua Porților Deschise, în timpul școlii.





„Sunt la început de carieră, atât militară, cât și sportivă, dar conștientizez faptul că disciplina, munca, perseverența și dragostea de țară împletite cu pasiunea pentru sport vor contribui la definirea mea ca militar model și sportiv de elită. Îmi doresc să fiu un bun exemplu pentru copiii și tinerii care doresc să practice sport și să poarte uniforma militară cu demnitate”, a adăugat sergentul constănțean.





Un militar constănțean îmbină cu succes pasiunea pentru sport și disciplina militară. Sergentul Alexandru Trandafir face parte din colectivul Brigăzii 9 Mecanizată „Mărășești” din 2019, între timp urmând și pasiunea pentru sport. Acesta este multiplu medaliat la campionatele de culturism și fitness, ultima victorie obținând-o în august, când a participat ca senior, la categoria 75 kilograme, la Campionatul Național de Culturism și Fitness, unde a obținut locul patru național.