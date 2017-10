EXCLUSIV - Sondaj de opinie pe Constanţa / Cine să-l bată pe Mazăre?

2

Cred ca am murit

Nu sunt sigur,dar cred ca am murit.Daca ma scol maine dimineata si nu-l mai vad pe Mazare la televizor, inseamna ca am murit.In primul rand nu-mi dau seama de ce ati apelat la clarvazatoarea Simona,cand pe pamant cea mai tare in vrajeli este Vanesa.Precum in cer asa si pe pamant.Uite ca nu este adevarat.Daca ma uit pe acest sondaj,vad ca absenteismul este de numai 7.7%. Cand traiam,adica in anul 2008 nu s-au prezentat la urne 45% din totalul cetatenilor cu drept de vot.De ce aici se inghesuie lumea la vot? Nu stiu.Inseamna ca am ajuns deja in cer.Aici la noi,Mazare planteaza pomi,culege musetel,uda florile,da de mancare la catei,scarpina pisici,il lauda pe Basescu si este membru pedeleu.Inseamna ca am murit.