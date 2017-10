EXCLUSIV! Membrii clanului Săceanu săltaţi de mascaţi au fost puşi în libertate

2

Romania tara tuturor posibilitatilor

La ce dracu mai platim impozite ,ca institutiile statului sa-i protezeze pe cei care ne fura? Toti golanii astia ne rad in fata, traficanti de carne vie, criminali, hoti, nimeni nu se atinge de ei. Romanul de rand inghite in sec fara sa poata face nimic. Toata lumea stie cu ce se ocupa derbedeii astia si totusi nu se intampla nimic. L-au bagat la racoare pe Nastase, foarte bine, dar cu nenorocitii astia ce faceti? Problema este undeva la procuratura, prea multi nenorociti sunt lasati il libertate spre a fi cercetati. Asa e cand esti smecher si ai bani, legea e pentru cei saraci si pentru cei cinstiti, hoardele de infractori o duc bine in Romania.