EXCLUSIV/ JAF LA POŞTA POARTĂ ALBĂ / Hoţii au încercat să fure seiful

EXCLUSIV/ JAF LA POȘTA POARTĂ ALBĂ / Hoții au încercat să fure seiful

Polițiștii investighează, în aceste momente, împrejurările în care, azi-noapte, a fost spart sediul Oficiului Poarta Albă, din cartierul Via al comunei.Semnalul a fost dat în jurul orei 1,10 noaptea, de agenții de pază ai firmei Save & Self, care au sunat la Poliție. Infractorii au dislocat grilajul din dreptul ușii de acces, au tăiat lacătul de la ușă cu un clește gură de lup, iar odată ajunși în interior au încercat să plece cu tot cu seiful. Ghinionul lor a fost însă că seiful este încastrat în podea. Resemnați, au furat 17 cartele telefonice și 43 de lei, găsiți într-un sertar.Anchetatorii spun că au deja un cerc de suspecți, un grup format din patru indivizi, din comuna Poarta Albă și din localitățile din împrejurimi și, în plus, la fața locului au fost găsite urme de mănuși, semn că hoții plănuiseră în cele mai mici detalii jaful.